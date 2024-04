Kruse kündigt Comeback in der Kreisliga an

Der Amateurfußball wird um einen Ex-Profi reicher. Wenige Monate nach seinem offiziellen Karriereende hat Max Kruse sein Comeback in der Berliner Kreisliga angekündigt.

Erst Ende letzten Jahres hatte Max Kruse nach einem kurzen Intermezzo beim SC Paderborn seine Profikarriere beendet und wollte damit eigentlich ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. "Für mich ist die Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Der Fußball hat sich für mich in dem Sinne erstmal erledigt", verkündete der 307-malige Bundesligaspieler Ende Dezember und schloss damit die Tür zum Fußball vermeintlich endgültig.

Knapp vier Monate später scheint es dem 14-fachen deutschen Nationalspieler immer noch in den Füßen zu jucken. Neben seinen Einsätzen in der "Baller League" soll es demnächst auch ein offizielles Comeback im Vereinsfußball geben. Wie der 36-Jährige seinem Kumpel und Co-Moderator Martin Harnik, der ebenfalls seit einigen Jahren im Amateurfußball zu Hause ist und für den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf auf Torejagd geht, in seinem Podcast "Flatterball" verriet, steht er kurz vor einem Einsatz in der Berliner Kreisliga. "Ich wollte diese Woche mit dem Sport anfangen, weil ich Ende nächster Woche, also am 28. April, mein erster Kreisliga-Spiel habe."

"Ich spiele für so eine Mannschaft aus Berlin, Al-Dersim heißen die", erklärte Kruse. Dabei handelt sich sich um die 2. Mannschaft des BSV Al-Dersimspor, die in Kreisliga A zuhause ist. Kruse wolle nach der Pause "ein bisschen Kreisliga kicken", auch wenn er sich nicht sicher sei, ob das auf dem Kunstrasen "so gut ist für die Knochen" ist. "Ich möchte ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Sport machen. Ist ja auch ganz gut für den Körper" fährt der Ex-Profi fort.

Kritischer Fitnesszustand

Nach eigenen Angaben habe er die Bewegung mittlerweile auch wieder nötig. "Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt, ich habe jetzt 99,4 Kilo. In Dassendorf wäre ich euch keine Hilfe. Nach fünf Minuten wäre ich am Arsch", gibt Kruse, der nie zu den Vorzeigeprofis gehörte, Einblick in seinen aktuellen Fitnesszustand. Ob der Mittelstürmer, der es in der Bundesliga auf 97 Tore gebracht hat, trotz seines kritischen Fitnesszustandes noch für das eine oder andere Tor gut ist, wird sich am 28. April im Auswärtsspiel beim FSV Spandauer Kickers III zeigen.