Kruse kritisiert, fordert und überrascht

Zweimal gab die Kuntz-Elf gegen die Saudis eine Führung aus der Hand, fing sich dann auch noch einen Platzverweis ein - und gewann dennoch, weil Felix Uduokhai eine Viertelstunde vor Schluss in Yokohama eine gut getretene Ecke von Kruse exzellent zum 3:2-Siegtreffer veredelte. Vorbereiter Kruse war froh über die drei Punkte, wusste aber auch, dass dieser nicht restlos überzeugend war.

"In den letzten fünf bis zehn Minuten war mit einem Mann weniger die Puste raus, da hatte Saudi-Arabien noch zwei, drei Riesenchancen, wo wir von Glück reden können, dass der Ball nicht drin war", stellte Kruse am ARD-Mikrofon fest und ergänzte: "Man hat gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Das uns nicht alles gelungen ist, ist auch offensichtlich gewesen, aber die Leidenschaft war da und spielerische Momente hatten wir auch."

She said YES