Kruse kontert Türkgücü-Fans: "Karma is a bitch"

Max Kruse hat Union Berlins DFB-Pokal-Erfolg bei Türkgücü München besonders genossen - und hatte eine schadenfrohe Botschaft an die Fans des Drittligisten.

Mit Blick in den Türkgücü-Fanblock: Max Kruse nach seinem Tor in München. imago images/Matthias Koch

Als er zum 1:0-Siegtreffer für Union Berlin abgestaubt hatte, richtete sich Max Kruses erste Reaktion am Sonntag Richtung Türkgücü-Fanblock: Irgendetwas rief er den dort stehenden, schwarz gekleideten Anhängern des Münchner Drittligisten zu, die während des DFB-Pokal-Erstrundenspiels nicht nur gegen Union, sondern auch direkt gegen Kruse Schmähgesänge angestimmt hatten.

Inzwischen hat sich Kruse via Instagram noch einmal "offiziell" an jene Fans gewandt. "Mir wurde in München ein eigenes Lied gewidmet. Da wollte ich mich ganz herzlich dafür bedanken", grinst der 33-jährige Angreifer in einem Video. "Das hat mich sehr, sehr angespornt und sehr motiviert. Schöne Grüße nach München, denn Karma is a bitch."

Nach der Olympia-Enttäuschung feierte Kruse den knappen, aber verdienten Pflichtspiel-Auftakt mit Union also ausgiebig und mit einer Portion Genugtuung. "Richtig geil, zweite Runde, richtig guter Start in die Saison", befand er.