Kruse kommt - Franjic und Paredes droht das Aus

Der VfL Wolfsburg muss im Schlussspurt der Bundesliga vor der WM-Pause wohl auf ein Duo verzichten. Bartol Franjic und Kevin Paredes werden aller Voraussicht nach in den letzten drei Ligaspielen nicht mehr zum Einsatz kommen. Das gilt ohnehin für Max Kruse, der sich an diesem Donnerstag jedoch mal wieder in Wolfsburg blicken lässt.

Lässt sich am Donnerstag mal wieder in Wolfsburg blicken: Max Kruse. IMAGO/Christian Schroedter

Am 27. September passierte es, der sportlich aussortierte Max Kruse verletzte sich beim VfL Wolfsburg im Training am Oberschenkel und ist seither auch nicht mehr bei den Einheiten seiner Mannschaft dabei gewesen. "Schwere Muskelverletzung", so lautete die Diagnose der Niedersachsen, die im Anschluss einen "goldenen Oktober" (Trainer Niko Kovac) spielten und seit nunmehr sechs Pflichtspielen ungeschlagen sind. Ohne Kruse, der jedoch an diesem Donnerstag mal wieder bei seinem Arbeitgeber vorbeischaut.

Um 7 Uhr brach der Fußballer im tschechischen Rozvadov auf, wo er aktuell an der World Series of Poker Europe (WSOPE) teilnimmt. Die Instagram-Ankündigung des 34-Jährigen: Um 11.30 Uhr müsse er zur MRT-Untersuchung, "danach wissen wir mehr, wie es mit meinem Bein so aussieht". Klar ist losgelöst von der Diagnose: Spielen wird Kruse für den VfL nicht mehr.

Muskuläre Probleme bei Franjic und Paredes

Das gilt wohl auch für Bartol Franjic und Kevin Paredes - zumindest für die restlichen drei Ligaspiele in diesem Jahr gegen Mainz, Dortmund und Hoffenheim. Das Duo wird geplagt von muskulären Problemen in der Wade, die einen Einsatz kaum noch möglich machen. Der Kroate Franjic verpasste schon die vergangenen vier Spiele, Paredes, der vor zwei Wochen sein Startelfdebüt in Leverkusen (2:2) gefeiert hatte, war zuletzt gegen Bochum (4:0) erstmals zum Zuschauen gezwungen. Das Duo soll, so der Plan, Anfang Dezember nach dem Urlaub wieder einsteigen - dann womöglich gemeinsam mit Max Kruse.