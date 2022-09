Kruse: "Ich entscheide selbst, wann meine Zeit vorbei ist"

Zuletzt sprachen viele über ihn, nun ergriff Stürmer Max Kruse selbst das Wort. Der Ex-Nationalspieler äußerte sich via Instagram zu seiner Ausbootung durch Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg.

Am Sonntagnachmittag gab Max Kruse einen Einblick in seine Gedankenwelt. "Das kam gerade nach den letzten beiden Spielen nicht nur für mich überraschend", sagte der Stürmer, der in Diensten des VfL Wolfsburg steht - noch jedenfalls. 24 Stunden zuvor hatten die Niedersachsen Eintracht Frankfurt 1:0 besiegt, Kruse fehlte dabei im Kader. Dabei hatte er zuvor noch zweimal in der Startelf gestanden. "Von Max haben wir keine Impulse gesehen, dass er der Mannschaft helfen kann", hatte Trainer Niko Kovac danach verkündet. Es bedeutete das Aus für den Angreifer.

"Ich respektiere die Meinung des Trainers, aber anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren", sagte Kruse nun via Instagram. Jeder, der ihn kenne, wisse: Er identifiziere sich sehr wohl mit dem Klub, für den er auf dem Platz stehe. "Ich gebe alles für den Verein und das wird auch weiter so sein, wenn ich im Training auf dem Platz stehe", betonte der 34-Jährige.

An ein Karriereende, das wurde klar, denkt Kruse dabei aber noch lange nicht. Er verkündete seinen mehr als 378.000 Fans in den sozialen Netzwerken: "Ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist - und niemand anders."