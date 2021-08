Kruse: "Das ärgert mich auch ein bisschen"

Union Berlin war zwar vor dem Spiel gegen Gladbach in der laufenden Saison ungeschlagen, doch das 2:1 war für die Köpenicker eine Erlösung. Max Kruse erklärte warum und verriet, was ihn an der Berliner Spielweise ärgert.

"Wir haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren, aber wir hatten in der Liga nicht gewonnen, es war noch Luft nach oben", erklärte Kruse bei DAZN und stellte fest: "Heute war der Sieg verdient." Der 33-Jährige gab zu, dass die Partie gegen Gladbach über den Kampf entschieden wurde, was schlicht an der individuellen Klasse der Fohlen lag. "Diese Spieler musst du unterbrechen und über den Kampf kommen."

Kruse selbst hatte mal wieder seinen Anteil am Sieg - und zwar mit einer wunderbaren Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Taiwo Awoniyi, der nur Lob für seinen Mitspieler übrig hatte: "Er hat viel Erfahrung, weiß immer, was er mit dem Ball machen will. Das macht ihn aus. Er ist ein sehr guter Spieler. Er versteht das Spiel", so der Nigerianer. Niko Gießelmann, Torschütze des 1:0, stimmte in die Lobeshymne mit ein. "Max ist in der Bundesliga immer noch einer der besten Zehner, er spielt unfassbar gute Bälle."

Spielerisch waren wir nicht so gut, das muss man ehrlich sagen. Niko Gießelmann

So glänzend Kruses Aktion zum 2:0 auch war, allgemein war es spielerisch nicht das Gelbe vom Ei, was Union gezeigt hatte, wie auch Gießelmann zugab: "Spielerisch waren wir nicht so gut, das muss man ehrlich sagen. Wir haben viele lange Bälle gespielt."

Kruse selbst war der gleichen Meinung. "Fußballerisch war es kein Schmankerl", sagte der Spielgestalter und gestand ein, dass ihm die Spielweise "im Moment nicht gefällt, weil wir viele lange Bälle spielen. Das ärgert mich auch ein bisschen, aber wir haben Erfolg und das ist alles, was zählt."