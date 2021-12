Kruse angefressen: "Nur versucht, die Bälle irgendwohin zu schlagen"

Beim enttäuschenden 1:1 gegen Slavia Prag zeigte sich Union Berlin spielerisch ideenlos. Besonders Max Kruse stieß die Einfallslosigkeit im Offensivspiel sauer auf.

"Die Rote Karte in Prag, das 1:2 gegen Rotterdam und das Spiel heute - das war in der Summe einfach zu viel", wusste Unions Trainer Urs Fischer bereits direkt nach dem Spiel, dass seine Mannschaft in der gesamten Gruppenphase der Conference League nicht das beste Gesicht zeigte - und am Ende auch verdient, wenn auch knapp, ausgeschieden ist.

In der entscheidenden Partie gegen Slavia Prag waren die Eisernen zum Siegen verdammt, der ungewohnte Druck war den sonst so frei aufspielenden Berlinern anzumerken. Vor allem mit dem Ball fiel den Eisernen gegen tiefstehende Gäste nahezu nichts ein, in 90 Minuten schoss Union nur zwei Mal auf das gegnerische Tor. Dazu gesellte sich einmal mehr ein individueller Fehler, der postwendend bestraft wurde.

"Das Gegentor hat uns aus dem Tritt gebracht"

Timo Baumgartl spielte Ivan Schranz den Ball in den Fuß, der Angreifer schloss humorlos sowie sehenswert zum 0:1 ab. "Das Gegentor hat uns aus dem Tritt gebracht. Da hat man schon gespürt, dass das weh getan hat", kommentierte Fischer den Rückstand, den man unbedingt vermeiden wollte, am Mikrofon von RTL.

Zwar sorgte Max Kruse relativ schnell für den Ausgleich, mit fortlaufender Zeit wurden die Köpenicker aber immer einfallsloser. "Wir haben nur versucht, die Bälle vorne irgendwohin zu schlagen. Auch nach dem Tor, wo man hätte auch erst nach der Mittellinie versuchen können, eine Flanke reinzubringen. Das wäre vielleicht gefährlicher gewesen, als den Ball nur hinten rauszuhauen", zeigte sich Kruse angefressen von der eindimensionalen Spielweise gegen fehlerlos agierende Tschechen.

Gegen Leipzig hatte der Fokus auf die zweiten Bälle laut Kruse noch funktioniert, "doch das war heute ein anderes Spiel". Relativ ähnlich dürfte die Herangehensweise des Gegners am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Liga aussehen, wenn Union zum Schlusslicht nach Fürth muss.