Krumbiegel ersetzt verletzte Magull

Vor den beiden Nations-League-Spielen muss Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch seinen Kader umbauen. Lina Magull ist verletzt.

Magull wird aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Nationalmannschaft anreisen, schrieb der DFB am Montagmittag auf der Plattform X. Am Sonntag noch hatte die Mittelfeldspielerin beim 3:0-Sieg der Bayern in Leipzig in der Startaufstellung der Gäste gestanden. In der 77. Minute wurde sie durch Jill Bayings ersetzt.

Krumbiegel nachnominiert

Während die 29-jährige Magull bereits 75 Länderspiele aufweist, hat die Hoffenheimerin Pauline Krumbiegel (22), die von Hrubesch nachnominiert wurde, erst acht Spiele für die Frauen-Nationalelf bestritten, dabei aber immerhin vier Tore erzielt (Magull 22). Die TSG-Akteurin zählte am Sonntag beim Topspiel in Wolfsburg (2:2) als Rechtsverteidigerin ebenfalls zur Startformation ihres Teams.

Deutschland trifft in der Women's Nations League im Oktober auf Wales (27.10.) und Irland (31.10.).