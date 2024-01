Krull über seinen kuriosen Schiri-Einsatz: "Mein Handy explodiert"

Als ganz normaler Zuschauer hatte sich Tobias Krull die Partie zwischen Wolfsburg und dem 1. FC Köln auf der Haupttribüne angeschaut. Nach dem Spiel war er der gefragteste Mann im Stadion, während sein Handy explodierte.

Gerade mal 14 Minuten waren gespielt, da wurde Schiedsrichter-Assistent Thorben Siewer vom Kölner Max Finkgräfe mit einem Schuss hart am Kopf getroffen und bei Krull kam schon eine erste Vorahnung, als er sah, wie Siewer zu Boden sackte. "Zum Glück hab ich einen Schiri-Schein. Das heißt, wenn jetzt Not am Mann ist, kann ich einspringen", sagte er nach eigener Auskunft zu seiner Stadion-Begleitung. Ganz ernst hatte er das allerdings zu diesem Zeitpunkt wohl selbst nicht gemeint.

Doch dann ging es ganz schnell. Für Siewer sprang dann Nicolas Winter ein, eigentlich als Vierter Offizieller dabei. Doch wer sollte jetzt seinen Job übernehmen? Der Stadionsprecher bat daher die "Amateur-Schiedsrichter" unter den Zuschauern in der Volkswagen-Arena sich zu melden. Krull war spontan genug. Berührungsängste hatte er dabei überhaupt nicht, kennt sich der Keeper doch aus beim VfL. "Lustigerweise habe ich vor 14 Jahren selber mal hier gespielt", erzählte er nach dem Spiel. Mit Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz habe er selbst noch zusammen auf dem Platz gestanden, als er bei den Wölfen unter Vertrag stand.

Krull: "Ich war nach fünf Minuten drin"

Mittlerweile ist Krull Sportlicher Leiter beim Sechstligisten MTV Gifhorn, zugleich weiter Torhüter und hat obendrein den Schiedsrichter-Schein, was ihm am Samstag die Türe zum Spiel seines Lebens öffnete. Die offizielle DFB-Kleidung übernahm er vom Kollegen. "Die Klamotten haben so halb gepasst und ein bisschen gespannt", scherzte der 32-Jährige.

Füllte seine Rolle souverän aus: Tobias Krull. IMAGO/Christian Schroedter

Den Sprung von der Kreisklasse in die Bundesliga nahm er dabei gelassen. "Ganz ehrlich, ob du jetzt in der Kreisklasse pfeifst oder hier einen Job hast - du machst es neutral und versuchst es, bestmöglich zu machen und das Spiel zu leiten. Das war hier genauso. Ich war nach fünf Minuten drin. Ich hatte ja eh keine Zeit zu überlegen. Umziehen - und dann ging es los", so Krull über die turbulenten Minuten zwischen Tribünengast und Vierter Offizieller.

Krull: "Das muss ich mit dem DFB klären"

Bliebe noch die Frage nach der Aufwandsentschädigung, die bei rund 1000 Euro für den Vierten Offiziellen liegt. "Ganz ehrlich, das muss ich mit dem DFB klären", sagte Krull, der sich aber über VIP-Karten in Wolfsburg hier und da mal freuen würde. Sein persönliches Fazit: "Als Spieler habe ich es ja nicht geschafft, jetzt habe ich es zumindest mal 14 Jahre, nachdem ich mit Felix Magath den Berg hochgelaufen bin, als Schiedsrichter geschafft."

Die Aushilfe war übrigens nüchtern im Einsatz. "Gerade in der Kabine haben wir noch ein Bierchen getrunken, aber jetzt geh ich noch Bier trinken und in Ruhe etwas essen, weil ich endlich Zeit habe." Dann kann sich Krull auch um sein Handy kümmern: "Das explodiert immer noch."