Krügers Freude über die Torpremiere

Sein erster Treffer in der Bundesliga bedeutet ihm die Erfüllung eines Traumes. Doch Florian Krüger weiß, dass es nur der Anfang vor den entscheidenden Wochen der Saison gewesen sein soll. Nebenbei stellte Arminia unfreiwillig einen Bundesliga-Höchstwert ein.

Tore schießen? Kann er. 20 an der Zahl waren es immerhin bis zum vergangenen Sommer allein in der 2. Liga für seinen damaligen Klub Erzgebirge Aue. Tore schießen in der Bundesliga? Fiel ihm bislang schwer. Aber am Samstag gegen den VfB Stuttgart (1:1) war es für Florian Krüger so weit, endlich - und erstmals. "Nicht nur ich, sondern jeder träumt als Junge davon, einmal in der Bundesliga ein Tor zu schießen, das war heute der Fall. Ein überragender Tag, vor einer vollen Fankurve", freute sich der 23-jährige Bielefelder über seine persönliche Premiere. "Das Tor kann mir niemand mehr nehmen. Ich werde es mir bestimmt noch ein paarmal angucken."

Sehen wird der gebürtige Staßfurter dabei dann noch einmal, wie Alessandro Schöpf von rechts flankte, Janni Serra mit seinem Kopfballversuch scheiterte, den Ball damit aber zugleich auflegte - für Krüger, der am zweiten Pfosten goldrichtig stand. "Das ist einfach der Stürmerinstinkt. Ich habe darauf spekuliert, dass der Ball verlängert wird und dann einfach den Fuß reingehalten."

Er habe gehofft, dass ihm in seiner ersten Bundesligasaison ein solches Erlebnis schon früher gelingen möge. "Von daher hat es mich in den letzten Wochen schon an dem einen oder anderen Tag mehr beschäftigt", so Krüger. "Aber ich habe immer gearbeitet und daran geglaubt, dass der Zeitpunkt kommt. Jetzt hoffe ich, dass der Knoten geplatzt ist und es nicht das letzte Tor war in dieser Saison."

Wir haben noch schwierige Spiele vor uns, wissen aber auch, dass wir alles selbst in der Hand haben. Florian Krüger

Denn bei allen persönlichen Glücksmomenten: Dass es für Arminia in den nächsten Wochen um alles geht, sein Treffer gegen den VfB einen wichtigen Punkt bescherte, aber noch weitere folgen müssen, vergaß Krüger nicht. "Für uns ist es das kleine Ende eines Negativtrends. Wir haben noch schwierige Spiele vor uns, wissen aber auch, dass wir alles selbst in der Hand haben. Wir haben schon in bestimmten Phasen gezeigt, dass wir in Spielen hintereinander Tore schießen und Punkte holen können."

Und: "Ein positives Erlebnis kann immer Auftrieb geben", lautet das Fazit nach dem 1:1-Unentschieden, dass aufgrund der Stuttgarter Torchancen auch leicht zu einer Niederlage hätte entarten können. Krüger: "Für uns ist es wahrscheinlich das glücklichere Ergebnis. Wir wussten, dass es ein echter Fight würde. Wir haben nie aufgesteckt, sind zurückgekommen. Mit dem Punkt können wir leben, er lässt alles offen. Was er wert ist, werden wir erst am letzten Spiel sehen."

Keine Furcht vor großen Namen

Den Bruch im Bielefelder Spiel nach gutem Beginn und dem Rückstand erklärte der Torschütze mit "viel Kopfsache". Drei Gegentreffer per Elfmeter hatte Arminia zuletzt gerade beim 0:4 in Mainz geschluckt, nun lag der Ball gegen Stuttgart nach 25 Minuten schon wieder auf dem ominösen Punkt - unfreiwillige Egalisierung eines ewigen Bundesliga-Rekordes, den Borussia Mönchengladbach im September/Oktober 2015 aufgestellt hatte. "Wenn man den vierten Elfmeter in zwei Spielen gegen sich bekommt, dann geht einem durch den Kopf, was das alles soll. Wir haben uns gefangen und Moral bewiesen", fand Krüger.

Nun warten auswärts Wolfsburg und anschließend der FC Bayern auf die Bielefelder. Für Krüger kein Grund zum Fürchten. "Wir wissen, dass wir Luft nach oben haben, sollten aber ein bisschen bei uns bleiben. Wir sind meistens der kleinere Verein, der nicht jeden Gegner herspielen kann, sondern auch mal eklig einen Punkt holen muss. In den nächsten Wochen kommt es auf die Ergebnisse an. Mit schönem Fußball kann man sich auch totspielen."

