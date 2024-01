Kroos zurück in die Nationalmannschaft? Warum es eine Überlegung wert ist

Die Debatte, sie schwelt. Vom Bundestrainer höchstselbst losgetreten. Soll Toni Kroos (34) zur Heim-EM in die DFB-Elf zurückkehren? Was spricht für ein Comeback des Strategen von Real Madrid und was dagegen? Eine Aufarbeitung.

Toni Kroos polarisiert. Und es gibt einige Hinweise, dass er dies mitunter gezielt macht. Der 34-Jährige ist ein Typ, ein Mann mit klarer Haltung und Meinung. Jemand, der manchmal bewusst aneckt, um einen Punkt zu setzen, der ihm wichtig ist. Dass für Kroos dafür oft sein eigener Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt, das Medium seiner Wahl ist, unterstreicht diese These nur. Ungefilterter geht es nicht, als seine Botschaften und Gedanken ohne Zwischenstation zum gewillten Hörer zu transportieren.

Im vergangenen Sommer war es mal wieder so weit. Da sprach er über sein Unverständnis, dass Spieler im besten Alter nach Saudi-Arabien wechseln würden. Den Transfer von Gabri Veiga (21) von Celta Vigo zu Al-Ahli fand er gar "peinlich". Es war eine erfrischende Ehrlichkeit im oft unehrlichen Fußballgeschäft - für die er nun die Quittung bekam, als er mit Real ausgerechnet in Saudi- Arabien um den spanischen Supercup spielte. Kroos wurde ausgepfiffen. Ausdauernd und vehement. "Das war etwas Neues, auch spannend. Diese Erfahrung hatte ich bis dahin noch nicht. Aber ich möchte sie nicht missen", sagte Kroos dazu. "Ich kann aus tiefstem Herzen sagen, dass es mich nicht gestört hat. Im Gegenteil: Das war ganz lustig." Ein typischer Kroos. Der übrigens nur wenig später über die sozialen Netzwerke in einem Werbeclip Marketing für das Luxus-Emirat Dubai betrieb.

An Selbstvertrauen fehlt es ihm nicht

Es ist nicht auszuschließen, dass Kroos in seinem Podcast künftig auch wieder häufiger über die deutsche Nationalmannschaft spricht. Und das nicht allein aus der Beobachterrolle wie etwa im Juni 2023, als er nach der 0:2-Niederlage gegen Kolumbien bei "Baywatch Berlin", ebenfalls in einem Podcast, über sein ehemaliges Team sagte: "Also ich glaube, dass denen größtenteils das Selbstvertrauen fehlt und dass sie aktuell wenige Leute haben, die sie ein bisschen mitziehen können. Und so ist das so ein bisschen ein Dahingekicke ohne großes Aufbäumen." Es sei daher, "sehr, sehr schwer", mit Blick auf die Heim-EM im Sommer 2024 richtig optimistisch zu sein.

An Selbstvertrauen fehlt es ihm gewiss nicht, zumindest damals aber hatte er ein Comeback im DFB-Team, aus dem er nach der EM 2021 zurückgetreten war, noch ausgeschlossen. Und doch wird jetzt wieder darüber diskutiert. Ausgeschlossen erscheint es nicht, auch wenn bislang weder die offiziell von einer der beiden Seiten (hier der DFB, da der Spieler) ausgesprochene Bitte um ein Comeback existiert noch eine erneute Absage des 106-maligen Nationalspielers.

Kroos steht für sämtliche Attribute

Kurz vor Weihnachten machte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Fans von Kroos allerdings ein Geschenk, das eigentlich niemand auf dem Wunschzettel hatte: Er sinnierte im "Sportstudio" über eine Rückkehr des Real-Stars. Die Tatsache, dass sowohl der Spieler als auch der Bundestrainer von der Agentur Sports360 GmbH beraten werden, lässt den Schluss zu, dass in diesem sensiblen Fall nicht einfach irgendeine Idee spontan in die Luft geblasen wurde. Nagelsmanns Aussage aus dem Dezember 2023, ein Kroos-Comeback sei "ein interessanter Gedanke", sind Gespräche vorausgegangen. Und es sind weitere zwischen Spieler und Trainer gefolgt, wenngleich weder die Themen noch die Länge und der Zeitpunkt bekannt sind.

Der Kader der Nationalelf leidet seit geraumer Zeit unter dem Mangel an Persönlichkeiten. Talent ist auf den meisten Positionen in ausreichendem Maße vorhanden, Standfestigkeit und Widerstandsfähigkeit werden vermisst. Kroos steht für sämtliche Attribute. Und deshalb bald auch wieder im Nationalteam?

Warum Kroos die Kategorie "Weltklasse" verpasste

Die Kollegen von DAZN hatten im Dezember Antonio Rüdiger die Frage nach dessen möglichem Wert für die DFB-Auswahl gestellt. Und Kroos' Real-Kollege ließ keinen Zweifel aufkommen: "Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag!" Rüdigers Argumente pro Kroos: "Wenn Toni spielt, dann mit dem Puls auf 20 und einem Passspiel von einem anderen Stern - alles ist top. Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber seine Entscheidung." Kroos Antwort klang verhalten: "Ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte, der kam erst durch ihn."

Seit Rüdiger offensiv wurde, ist nichts passiert, was seine Einschätzung widerlegen könnte. Im Gegenteil. Die Redaktion des kicker ordnet Kroos in der aktuellen Winter-Rangliste 2023/24 in der Internationalen Klasse ein, knapp vorbei an der Weltklasse: "Es war fast durchgehend herausragend, was Kroos in diesem Halbjahr im Dress von Real Madrid gezeigt hat. Passgenauigkeit und Spielübersicht sind weiter top, er glänzt zudem mit gefährlichen Abschlüssen aus der Distanz, und vor allem: Nach dem Abgang von Kapitän Karim Benzema ist Kroos mit seiner Erfahrung der Anker einer Mannschaft. Kroos kratzt an der Schwelle zur Weltklasse, aber defensive Wackler waren der Grund, weshalb die Redaktion dieses Siegel zurückhielt."

Lob von allen Seiten

Die datenbasierte Website "sofascore" nominierte den Greifswalder mit der dritthöchsten Einzel-Wertung (7,48 von 10) für das La-Liga-"Team Of The Year" 2023. Während das deutsche Team auch zum Jahreskehraus im November nicht kaschieren konnte, dass ihr etwas Wesentliches fehlt: Ordnung, Führung. Sicherheit. Also Kroos?

Es geht bei der Debatte um ein Comeback des Strategen nicht darum, ein Stück Nostalgie in Form des Weltmeisters von 2014 hervorzukramen. Es geht einzig um das Hier und Jetzt. Und die Frage: Ist er die Lösung des Problems? Liverpools Coach Jürgen Klopp hält ihn für "ein Genie". Der viel zu früh verstorbene Johan Cruyff schimpfte bereits 2014 auf all jene Juroren, die Cristiano Ronaldo und nicht Kroos den "Ballon d’Or" zusprachen. Zinedine Zidane, sein ehemaliger Trainer bei Real, adelte ihn als "einen der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten", und Pep Guardiola sah in Kroos "einen der mutigsten Spieler, die ich je gesehen habe".

Gibt es überhaupt Bedarf?

Die Lobeshymnen sind zum Teil schon ein paar Jahre alt, Kroos' Spielweise aber hat sich ebenso wenig geändert wie seine Einstellung zum Spiel. Er ist ein Fußballer, der das Sieger-Gen in sich trägt. Seine Passquote liegt konstant jenseits der 90 Prozent, als Taktgeber bei Real schlägt sein Herz im Rhythmus der Spitzenklasse. Er ist Weltmeister, holte mit dem FC Bayern und Real sechs nationale Meisterschaften und fünfmal den Henkelpott. Aber: Er war auch ein Teil der deutschen Mannschaft, als der Abwärtstrend begann mit dem desaströsen Vorrunden-Aus bei der WM 2018, beim enttäuschenden und frühzeitigen Knock-out im Achtelfinale der EM 2021. Und, wie es Kroos' Rolle entspricht, war er eben nicht nur dabei und einer unter vielen, sondern mittendrin und eine zentrale Figur.

Wir wissen alle, dass Toni eine Position hat, auf der wir nicht die ganz große Not haben. Rudi Völler

Dass sich in der aktuellen Debatte um einen der unzweifelhaft größten deutschen Fußballer die Skeptiker zu Wort melden, kann als "typisch deutsch" bewertet werden. Aber ist es das wirklich? Und, vor allem: Ist es allein das? Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus werden dessen Fähigkeiten nicht benötigt: "Wenn Kroos Außenverteidiger spielen könnte, okay. Aber im Mittelfeld hat die deutsche Mannschaft den geringsten Bedarf. So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne. Sportdirektor Rudi Völler sieht das tatsächlich ähnlich und sagte: "Wir wissen alle, dass Toni eine Position hat, auf der wir nicht die ganz große Not haben."

Kroos bringt nichts aus der Ruhe

Selbst wenn Joshua Kimmich aus dem Zentrum nach rechts hinten wechseln würde, hätte Nagelsmann immer noch viel Auswahl: Kapitän Ilkay Gündogan, Premier-League-Profi Pascal Groß, Bayerns Stammkraft Leon Goretzka, in der Hinterhand auch BVB-Kapitän Emre Can. Des Trainers Überlegung, Gündogan vorzuziehen, würde wiederum einen anderen Ansatz konterkarieren: Seine Ausnahmetalente Florian Wirtz und Jamal Musiala will der Bundestrainer eigentlich in die erste Reihe schieben, müsste dann einen opfern. Oder eben doch wieder seinen Kapitän, der auf Vereinsebene eine herausragende Karriere erlebt, aber so lange auf der Suche nach einem festen Platz im DFB-Ensemble war und erst im Herbst vom neuen Chef in seinem Amt bestätigt wurde? Denn klar ist: Die Wiedereingliederung des Superstars aus Madrid hätte auch Folgen für die Hierarchie. Dass es diese in der benötigten Form noch gar nicht gibt, ist durchaus ein Argument für eine Rückkehr.

Carlo Ancelotti weiß, was er an Toni Kroos hat. IMAGO/LaPresse

Die Debatte über den Mittelfeldstrategen mit dem Ruhepuls verlangt den gebotenen Respekt. Und den lassen viele Fußball-Fans, und das ist tatsächlich typisch deutsch, vermissen. Wer das Wort "Querpass" googelt, bekommt sehr schnell "Toni" als Ergänzung hinterhergeliefert. Seine Kritiker werfen dem Mittelfeldspieler vor, er spiele in der Mehrzahl Sicherheitspässe über fünf Meter quer. Diese würden seine hohe positive Passquote erklären. Widerlegt wird dies durch jede Menge Statistiken, die den Wert seines Passspiels belegen, ebenso durch die jährliche Offerte der Real-Verantwortlichen, den Vertrag zu verlängern. "Er spielt gut und kann selbst entscheiden, ob er bleiben will oder nicht", sagte kürzlich erst sein Trainer Carlo Ancelotti, der Kroos außerordentlich schätzt - wie sehr, wurde auch bei besagtem Supercup-Miniturnier in Saudi-Arabien wieder deutlich. Ancelotti schonte Kroos zunächst im Halbfinale gegen Atletico Madrid und wechselte ihn dort lediglich ein. Im Finale gegen Barcelona aber stand der Deutsche wieder in der Startelf, trug trotz des Pfeifkonzerts seinen Teil zum 4:1-Triumph über den großen Rivalen bei. Und lieferte noch ein Argument für eine Rückholaktion: Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

Kroos' Kritik am deutschen Umgang

Seine bislang letzte Vertragsverlängerung bei Real war schnell erledigt: "Das hat zwei Minuten gedauert", berichtet sein Berater Volker Struth von den Verhandlungen mit Florentino Perez, dem allmächtigen Chef der "Königlichen". Und Kroos, das wird deutlich, genießt diese Wertschätzung, die ihm die Fortsetzung der Karriere ebenso ermöglicht wie ein selbst gewähltes Ende: "Wichtig ist für mich, auf hohem Niveau aufzuhören und nicht irgendwie da noch drei Jahre rumzukriechen. Da tue ich mich jetzt einfacher, ein Jahr vorauszuschauen als zwei", erklärte er einmal in seinem Podcast. Dort kritisierte er auch den Umgang der Deutschen mit ihren Idolen. Ganz allgemein, und im Speziellen mit dem unlängst verstorbenen Franz Beckenbauer. In Deutschland würden viele versuchen, "jemandem ans Bein zu pinkeln". Sein Vorschlag zur Verbesserung: "Lasst uns doch akzeptieren, dass jemand so groß ist und so ein guter Mensch ist, dass er es verdient hat, gefeiert zu werden. Und vor allem durchgehend gefeiert zu werden zu Lebzeiten." Er selbst kann mit den Skeptikern gut leben, ein typischer Kroos lautet: "Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung als andersrum."

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Äußerung von Thomas Tuchel. Der Trainer des FC Bayern machte sich in einem Gespräch mit dem Sender "ESPN" so seine Gedanken: "Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr kritisch miteinander umgehen. Besonders mit Spielern und Trainern, nicht nur mit mir." Tuchel kritisiert deutsches Schubladen-Denken und wie schwer es sei, dort wieder rauszukommen. Der Bayern-Coach betonte in diesem Interview, er wolle nicht klagen, sehe dies aber als Fakt: "Ich habe mehr Anerkennung in England gespürt, ja." So wie Kroos in Spanien, wo er längst ein Idol ist, ganz vorne in einer Reihe mit den Real-Größen der vergangenen Jahrzehnte.

Raum für Spekulationen

Es wird, sollte es zum Comeback beim DFB kommen, die Aufgabe des Trainers sein, die richtige Mischung zu finden und die ohne Frage großen Egos im Sinne des Teamerfolgs auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Dafür zu sorgen, dass Kroos und Gündogan zusammenfinden und nicht der Klassiker aus den 1970er Jahren "Overath oder Netzer" eine Neuauflage erfährt. Ein paar Gespräche mit Ancelotti dürften Nagelsmann da helfen. Der Italiener vermag es immer, Kroos die richtigen Aufgaben zuzuteilen. Die können defensiv sein oder eben mit offensiverer Aufgabenstellung. Zentral oder auf der Halbposition. Ja, Kroos ist sich nicht einmal zu schade, von der Bank zu kommen. Er unterstützt aktiv den Übergang hin zur neuen Generation, stellt keine Ansprüche und ist da, wenn er gefragt wird.

Vorbilder in der Historie gibt es einige. Fritz Walter kehrte vor der WM 1958 zurück in die Nationalelf. Uwe Seeler tat es ihm vor der WM 1970 gleich. Und nun Kroos? Der sandte seinen rund zwölf Millionen Followern beim Kurznachrichtendienst "X" eine vielsagende Neujahrsbotschaft: "Ein frohes neues Jahr euch allen! 2024 wird in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes sein! Her damit!"

Das lässt Raum für Spekulationen. Und denkbare Optionen gibt es für ihn ja auch reichlich: ein Comeback in der Nationalmannschaft ebenso wie ein Karriereende im Sommer. Vielleicht sogar beides mit einem krönenden Abschluss. Möglicherweise aber hängt Kroos auch noch ein Jahr dran. Und dann noch eins. Und noch eins. Dass er noch auf höchstem Niveau mithalten kann, ist angesichts seiner Leistungen für Real in dieser Saison unstrittig. Und den Gedanken an ihn bei der Heim-EM wert.

Dieses Interview erschien erstmals in der Montagsausgabe des kicker am 22. Januar. Hier können Sie sich den kicker als eMagazine im Flex-Abo sichern.