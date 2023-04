Kroos wieder fit und vor Verlängerung

Real Madrid kann im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse am Dienstag gegen den FC Chelsea auf Toni Kroos zählen - und wohl auch darüber hinaus.

Wie Real-Coach Carlo Ancelotti nach dem 2:0-Sieg der Königlichen in der spanischen La Liga beim FC Cadiz bestätigte, werden sowohl Toni Kroos als auch Vinicius Junior am Dienstagabend beim FC Chelsea (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung stehen: "Sie werden am Dienstag spielen", sagte der Italiener.

Kroos wie auch Vinicius Junior kamen bei der Partie in Cadiz angeschlagen nicht zum Einsatz und standen nicht einmal im Kader. "Sie konnten nicht spielen, weil sie Beschwerden hatten", begründete der Coach den Verzicht auf seine beiden Stammspieler. Die Blessuren des Duos sind aber allerdings nicht schwerwiegend: "Morgen werden sie wieder trainieren und am Dienstag voll einsatzfähig sein", sagte Ancelotti.

Real Madrid hat das Hinspiel am vergangenen Mittwoch gegen die Londoner mit 2:0 für sich entschieden und sich damit eine komfortable Ausgangsposition für das Wiedersehen an der Stamford Bridge erarbeitet. Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Titelverteidigers hatte Vinicius Junior, der sowohl das Führungstor durch Karim Benzema (22.) als auch den Treffer zum 2:0-Endstand durch Marco Asensio (74.) vorbereitete.

Laut "Marca": Kroos hat sich für Verlängerung entschieden

Zudem scheint Kroos auch über die Chelsea-Partie hinaus aller Voraussicht nach den Königlichen erhalten bleiben. Denn wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, hat sich der 33-jährige Weltmeister von 2014 für eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags entschieden. Eine offizielle Bestätigung liegt allerdings noch nicht vor. Kroos kam im Sommer 2014 vom FC Bayern zu Real und hat mit den Madrilenen alles gewonnen, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt. Lediglich der spanische Königspokal fehlt noch in seiner Trophäensammlung. Sollte es wie berichtet zur Vertragsunterschrift kommen, wäre Kroos ein Jahrzehnt für Real Madrid aktiv.

Im Sommer 2022 hatte Kroos ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung noch ausgeschlagen. Er wollte erstmal schauen, wie er physisch und psychisch mit der Belastung weiter zurechtkommen würde. Jegliche Zweifel sollen demnach mittlerweileausgeräumt sein.