Kroos überrascht: So langsam müsste es auffallen

Real Madrid ist Clasico-Sieger und wieder spanischer Tabellenführer. Beides hat eine Menge mit Toni Kroos zu tun, der sich aktuell auffallend vielseitig präsentiert.

Noch ehe es nach dem Schlusspfiff im Clasico möglich gewesen wäre, eine Lobeshymne auf Toni Kroos zu schreiben, verfasste Real Madrids Dirigent noch schnell selbst ein paar Worte. Und tat via Twitter das, was er wahrscheinlich am besten kann: assistieren.



"Im Moment ist Fede Valverde einer der drei besten Spieler der Welt", twitterte Kroos am Abend vor der Ballon-d'Or-Gala also über seinen Nebenmann, dessen Qualitäten nicht zu übersehen sind. Mit seiner Dynamik lief Reals Shooting-Star seinen Gegenspielern einmal mehr wieder und wieder davon, mit seiner Schussstärke stellte Valverde zwischenzeitlich auf 2:0.

Was Kroos allerdings verschwieg: dass er selbst (ebenfalls) zu den drei besten Spielern in diesem Clasico zählte. Mindestens. Den Grundstein für den 3:1-Sieg über Barça hatten im zweiten Abschnitt passive Königliche schon vor der Pause gelegt. In ziemlich souveräner Manier. Angeführt von Kroos, der "das Mittelfeld nach Belieben dominierte", wie die "Marca" schwärmt.

Kroos zeigt Facetten, die manchen Kritiker in der Heimat überraschen dürften

Jenseits seiner Passquote oder der üblichen Ruhe am Ball präsentierte er nicht zum ersten Mal in dieser Saison Facetten in seinem Spiel, die manchen Kritiker in der Heimat überraschen dürften. Mit fast jeder seiner Aktionen verbesserte der Stratege die Position seiner Mannschaft, seiner beeindruckenden Spielintelligenz verlieh er auch in überraschend körperlich gewonnenen Zweikämpfen Ausdruck.

Am meisten aber verzweifelten über weite Strecken zahnlose Katalanen, wenn Kroos mal wieder eine von ihnen erzeugte Drucksituation bestmöglich auflöste und dadurch verpuffen ließ. Wenn er ein vermeintliches Risiko einging, das sich als Ursprung des nächsten gefährlichen Gegenangriffs entpuppte - wie beim Führungstreffer, in dessen Entstehung Kroos, der sich von Sergio Busquets nicht niederringen ließ, auch noch als entscheidender Passgeber zur "Vorlage" in Erscheinung trat.

Konstant war Richtung hektischer Schlussphase dann nur, dass Real Madrid eine Leistung weiterhin nie wirklich konstant zu Ende gespielt bekommt. Und eben die Auftritte der königlichen Nummer 8, die sich aktuell nicht auf diese für Kroos typische Unauffälligkeit beschränken. So langsam müsste es jedem auffallen, was für ein herausragender Fußballer Deutschlands erfolgreichster Legionär eigentlich ist. Und das in einer Saison, die ernstzunehmenden Gerüchten aus Spanien zufolge schon die letzte seiner Karriere sein könnte.