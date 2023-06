Kroos' Spitze wegen Bellingham-Transfer

Toni Kroos bekommt mit Jude Bellingham bei Real Madrid einen neuen Mitspieler und Konkurrenten. Er geht von einem "sehr guten Transfer" aus - warnt aber auch mit dem Beispiel Eden Hazard.

Am Donnerstag steht für Jude Bellingham etwas an, was Toni Kroos schon vor neun Jahren erlebt hat: Er wird als Neuzugang von Real Madrid vorgestellt. Die Königlichen, die den Transfer am Mittwoch offiziell machten, zahlen an Borussia Dortmund 103 Millionen Euro für den 19-Jährigen, der für Kroos Mitspieler und Positionskonkurrent zugleich sein wird.

"Ich glaube, dass er für sein Alter sehr weit ist", sagt Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" über den englischen Nationalspieler. Bellingham sei "ein Topspieler, den viele Mannschaften wollten aufgrund der Zusammenstellung aus Qualität und Alter. Wenn Real so viel Geld hinlegt, ist das hoffentlich ein sehr guter Transfer für uns."

"Wenn er das hier auch tut, dann ist das ein guter Transfer - wenn nicht, dann nicht"

Kroos selbst will noch keine Bewertung abgeben. "Ich habe nicht unfassbar viele Spiele von Dortmund in dieser Saison gesehen und kann das nicht final beurteilen." Bei den Auftritten, die er verfolgte, habe Bellingham aber "sehr, sehr gut gespielt", betont der 33-Jährige, der seinen auslaufenden Vertrag in Kürze verlängern wird. "Wenn er das hier auch tut, dann ist das ein guter Transfer. Wenn nicht, dann nicht."

Kroos erinnert mahnend an das Beispiel des einstigen 100-Millionen-Euro-Manns Eden Hazard, der Real nun vorzeitig ablösefrei verlässt - und schickt dem scheidenden Belgier eine Spitze hinterher: "Wir hatten jetzt auch jemanden, der für sehr viel Geld gekommen ist und seine Karriere quasi hat ruhen lassen. Da würden alle im Nachhinein sagen: Das war kein so guter Transfer." Bei Bellingham gehe er allerdings "mal vom Positiven aus", so Kroos: "Herzlich willkommen in Madrid."

Benzema nach Saudi-Arabien: "Man kann das machen oder lassen"

Dass Karim Benzema künftig nicht mehr an seiner Seite auflaufen wird, bedauert der Weltmeister von 2014 derweil. "Was er dem Verein gegeben hat, was für wichtige Tore er gemacht hat, was er auch für ein Fußballer ist - es gab wenige Stürmer in den letzten 15 Jahren, die mit der Kugel so umgehen konnten", sagt Kroos. "Es war eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen."

Schon drei Tage, nachdem sein Abschied aus Madrid offiziell geworden war, war Benzema bei Al-Ittihad vorgestellt worden. "Am Mittwoch steht er da mit dem Trikot von einem Verein in der Hand, den er - diese Aussage würde ich mal wagen - zwei Wochen vorher auch noch nicht gekannt hat. Also das geht schon flott, aber es ist halt so. Daran haben wir uns gewöhnt", sagt Kroos, der Benzemas Entscheidung für Saudi-Arabien nicht kritisieren will: "Man kann das machen oder man kann es lassen. Am Ende der Tage ist es die Entscheidung von jedem selbst."