Der Bundestrainer hat gefragt, und Fußballer Toni Kroos hat Ja gesagt. Das bedeutet: Der Mittelfeldspieler kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Vor drei Jahren hatte er das Team verlassen.

Kehrt in die Nationalelf zurück: Toni Kroos. IMAGO/Sven Simon

Auf Instagram schrieb Toni Kroos am Donnerstag: "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen."

Schon bei den nächsten Länderspielen gegen Frankreich und gegen die Niederlande wird er also wohl dabei sein. Noch wichtiger aber: Toni Kroos soll auch bei der Europameisterschaft für Erfolge des deutschen Teams sorgen. Die EM beginnt am 14. Juni in München.

Toni Kroos hat viel Erfahrung mit Länderspielen: Mehr als 100 hat er schon bestritten.