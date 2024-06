Kroos schließt Werbevertrag mit Marc O'Polo

Marc O'Polo hat kurz vor der EM Toni Kroos als neues Testimonial bekanntgegeben. Mit dem Nationalspieler hat die Modemarke einiges vor.

Toni Kroos wird das neue Testimonial von Marc O'Polo. Ziel der Zusammenarbeit ist es nach Angaben der Marke, die Relevanz der Menswear-Kategorie zu verstärken, neue Kunden zu gewinnen und letztlich das Wachstum in der Kategorie "nachhaltig zu steigern". Den Auftakt der Zusammenarbeit markiert die Herbst/Winter-Kampagne, die ab Ende August, also kurz nach der EURO 2024, präsent sein wird.

Flankiert wird die Kollektion laut Marc O'Polo "mit einer breit angelegten reichweitenstarken Media-Kampagne". "Damit wird dies die bisher größte Menswear-Aktivierung in der Historie von Marc O'Polo", heißt es vonseiten des in Stockholm gegründeten Unternehmens, das seinen Hauptsitz in Stephanskirchen bei Rosenheim hat. Kroos wird der Marke auch mit seiner Social-Media-Reichweite zu Bekanntheit verhelfen können, allein bei Instagram folgen dem Champions-League-Sieger von Wembley über 47 Millionen Menschen. O'Polo zählt auf der Plattform knapp 600.000 Follower.

Marc O'Polo ist in 41 Ländern über eigene Online-Shops verfügbar. Rund 2300 Handels- und Franchise-Partner sowie eigene Stores repräsentieren die Marke national und international in 60 Ländern.