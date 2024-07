Kroos nach letztem Spiel: "Wir können alle stolz sein"

Deutschland ist dramatisch im Viertelfinale der EM an Spanien gescheitert. Für Toni Kroos war es das letzte Spiel seiner Karriere. Der Mittelfeldmann suchte nach der Partie die richtigen Worte und stellte sich wie so oft nicht in den Mittelpunkt.

Das war's: Die Karriere von Toni Kroos endete am Freitag in Stuttgart. NurPhoto via Getty Images

Ob es das brutalste Spiel seiner Karriere war, wurde Toni Kroos direkt nach dem ganz späten Aus gegen die Spanier in der Verlängerung (1:2) gefragt. "Nein, das würde ich nicht sagen, aber es war natürlich ein Spiel, in das wir alle alles reingelegt haben, um es nicht zu verlieren. Da waren wir sehr nah dran, umso bitterer ist es", so der Mittelfeldmann, der nun seine aktive Karriere beenden wird.

Kroos selbst tat alles, was in seiner Macht stand. Er rannte, er spielte wie immer viele kluge Pässe, er ging in die Zweikämpfe - und er trotzte den Krämpfen, um bis zum Ende auf dem Platz zu stehen. Ziemlich sicher wäre er einer der Schützen im Elfmeterschießen gewesen, doch dann kam die 119. Minute und der Kopfballtreffer von Mikel Merino.

"Im Moment überwiegt das Turnieraus, das steht im Vordergrund", wollte Kroos nach Spielschluss sein eigenes Karriereende nicht in den Mittelpunkt rücken. "Wir hatten alle gemeinsam ein großes Ziel. Dieser Traum, den wir alle hatten, ist geplatzt. Auch wenn wir in den nächsten Tagen schon realisieren, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben."

"Ich bin froh, wenn ich ein bisschen mithelfen konnte"

Wie in seiner ganzen Karriere blieb der 34-Jährige bescheiden. Dabei war Kroos ein entscheidender, wenn nicht gar der entscheidende Faktor, warum die deutsche Nationalmannschaft wieder besseren Fußball spielte und die Fans mitgerissen hat.

"Wir können alle stolz sein, weil wir alle eine Schippe draufgelegt haben zu der Zeit davor. Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mithelfen konnte, dass wir in Fußballdeutschland die Hoffnung und den Anspruch haben, besser zu werden", so Kroos, der die DFB-Elf gut aufgestellt sieht: "Ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft das in Zukunft schafft. Heute sind wir sehr traurig, wir hätten gerne noch dabei bleiben wollen."

WM-Titel bleibt für immer in Erinnerung

Dieses Turnieraus im eigenen Land wird sicher noch einige Tage in den Köpfen der Spielern sein. Für Kroos, der nach Abpfiff viel Applaus von den eigenen - aber auch von den spanischen Fans - bekam, beginnt nun ein neues Kapitel ohne Profifußball. Er wird sich mehr der Familie und seinen drei Kindern widmen können. Was bleibt, ist eine einzigartige Karriere mit etlichen Titeln, alleine sechs in der Champions League. 306 Spiele in La Liga (22 Tore) und 173 in der Bundesliga (23 Treffer) stehen in der Vita des Strategen. Für die Nationalmannschaft spielte der 34-Jährige 114 Mal (17 Tore), hängen bleibt natürlich der WM-Titel in Rio de Janeiro.

Die Zuschauer in Stuttgart waren bei einem ganz besonderen Spiel dabei. Sie haben nämlich einen der besten deutschen Fußballer aller Zeiten zum letzten Mal live spielen sehen, so viel lässt sich unumwunden sagen.