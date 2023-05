Kroos' leise Genugtuung

Toni Kroos war nach dem 1:1 gegen Manchester City "superstolz" auf sein Team und den Konter für die Real-Madrid-Skeptiker. Auch dem Ergebnis konnte er etwas abgewinnen.

Entspannt in Badelatschen schlenderte Toni Kroos am Dienstagabend im Bernabeu zum TV-Interview, doch das durfte nicht darüber hinwegtäuschen, wie viel Arbeit gerade hinter ihm lag. Bei einem Zweikampf hatte er sich sogar wehgetan. "Ich kann nicht so gut foulen", lachte er deswegen.

Real Madrid hatte Manchester City im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals ein 1:1 nicht abgetrotzt, sondern es sich derart verdient, dass Kroos und seine Teamkollegen eher das Gefühl hatten, den Heimsieg verpasst zu haben. Trotzdem verspürte der Nationalspieler keinen Ärger, sondern ein anderes Gefühl: Stolz.

"Im Vorfeld haben das ja viele bezweifelt"

"Man hat gesehen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind", befand Kroos bei "Prime Video". "Wir waren dem 2:0 deutlich näher als City dem 1:1. Wir haben heute gezeigt, was wir entgegenzusetzen haben." Und so mischte sich in sein Stimmungsbild auch leise Genugtuung. "Ich bin superstolz, wie wir vor allem in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt haben" - und wollte das "Fußball gespielt haben" wörtlich verstanden wissen. "Im Vorfeld haben das ja viele bezweifelt - dass wir überhaupt mithalten können gegen diese Mannschaft. Wir nicht, und das haben wir heute, glaube ich, bewiesen."

Nach einem Start, in dem sie für Kroos' Geschmack "schon einen Tick zu passiv" waren, gingen die Gastgeber entgegen dem Spielverlauf durch Vinicius Junior (36.) in Führung und fanden sich prompt besser zurecht. Im zweiten Durchgang "macht dann City mitten in unsere beste Phase das Tor, also wie es in der ersten Halbzeit andersrum war", so Kroos, der mit einer Passquote von 95 Prozent glänzte.

Kroos freut sich aufs "wahrscheinlich schwerste Auswärtsspiel"

Was lief vor Kevin De Bruynes wuchtigem Distanzschuss (67.) bei Real schief? Rodrigo hatte einen "vielleicht ein bisschen risikoreichen" Pass von Linksverteidiger Eduardo Camavinga im Mittelfeldzentrum abgefangen, ehe Ilkay Gündogan für den Torschützen auflegte, der "einen Tick zu viel Platz" hatte, analysierte Kroos. "Aber ist halt auch ein guter Schuss."

Der fünfmalige Champions-League-Gewinner traut nach diesem Abend seiner Mannschaft zu, ManCity im Rückspiel wie vor einem Jahr auszuschalten. "Uns steht wahrscheinlich das schwerste Auswärtsspiel bevor, das es aktuell im europäischen Fußball gibt, aber ehrlich gesagt: Wir freuen uns drauf", blickte Kroos auf den nächsten Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). "Der Trainer hat es auch gerade in der Kabine angesprochen: Wir nehmen viel Positives für nächste Woche mit."