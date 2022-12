Kroos: "Kleinigkeiten haben gereicht, uns aus der Fassung zu bringen"

Die deutsche Nationalmannschaft ist erneut nach der Gruppenphase einer WM gescheitert. Einer, der das kennt, ist Toni Kroos. Der Ex-Nationalspieler blickt auf das Aus in Katar.

Nach der Europameisterschaft 2021 samt bitterem Achtelfinal-Aus gegen England hat Toni Kroos Anfang Juli letzten Jahres seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Seitdem verfolgt er die Länderspiele der DFB-Elf als Fan, genau wie jetzt in Katar. "Ich habe das jetzt noch als halber Aktiver erlebt", gibt der 106-malige Nationalspieler am Freitag bei "MagentaTV" zu.

Der Mittelfeldmann von Real fügte an: "Ich kenne die Jungs, habe bis zum letzten Jahr mit ihnen gespielt, saß vor gut vier Jahren auch nach einem Aus in der WM-Vorrunde da. Deswegen konnte ich sehr mitfühlen. Ich war auch sehr enttäuscht, denn ich habe absolut gute Möglichkeiten gesehen für Deutschland bei der WM."

In der Analyse über das WM-Aus wurde natürlich auch mit Kroos besprochen, woran es gelegen hat, dass die deutsche Mannschaft erneut enttäuschend in der Gruppenphase scheiterte. "Wir sehen gerade auch bei anderen Mannschaften, wie wichtig eine Eingespieltheit ist, gerade in Momenten, in denen es schwierig ist", liefert der 32-Jährige einen Ansatz. "Wir sprechen zum Beispiel von Phasen wie den letzten 20 Minuten gegen Japan. Kleinigkeiten haben ausgereicht, um uns aus der Fassung zu bringen als Mannschaft. Wenn du eingespielt bist, gibt dir das Sicherheit. Es bringt Automatismen."

Kroos' klare Forderung in Richtung EM 2024

Zusammengefasst also: "Wir haben keine feste erste Elf, die gut eingespielt ist - offensiv wie defensiv." Die Vorbereitung auf das Turnier sei kurz gewesen, doch das galt für alle Teams. Während der WM habe Bundestrainer Hansi Flick immer wieder etwas versucht. Einzelne Spieler, die nicht dabei waren, wie beispielsweise ein Mats Hummels, wollte Kroos nicht diskutieren und als Ausrede zählen lassen: "Mit dem Kader müssen wir die Gruppenphase überstehen. Wenn dieser Kader im Viertelfinale gegen Brasilien ausscheidet, dann okay. Aber die Gruppe muss überstanden werden."

Beim DFB werden sich in den nächsten Tagen und Wochen einige Fragen gestellt, auch Personalien dürften diskutiert werden. Und dann braucht es einen klaren Plan, um sich perfekt auf die Heim-EM 2024 vorzubereiten. "Was eine Hauptaufgabe in Richtung nächstes Turnier ab dem nächsten Länderspiel ist, ist, dass wir irgendwann mal wirklich sagen müssen, wir haben eine klare erste Elf, oder wenigstens erste 13 oder 14. Dass wir dann so viele Spiele wie möglich mit der Mannschaft spielen", fordert Kroos und merkt an: "Dann spielt die Mannschaft schlecht, dann spielt sie wieder. Wir müssen eine Formation finden, unabhängig der Namen."