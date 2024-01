Kroos im Blick: Comeback zur Heim-EM?

Die Debatte, sie schwelt. Vom Bundestrainer höchstselbst losgetreten. Soll Toni Kroos zur Heim-EM in die DFB-Elf zurückkehren? Was spricht für ein Comeback des 34-jährigen Strategen von Real und was dagegen? Dass er noch auf höchstem Niveau mithalten kann, ist angesichts seiner Leistungen für Real in dieser Saison unstrittig. Eine Aufarbeitung.

Xabi Alonso & Co.: Statement im Titelkampf

Verkehrte Welt im Kampf um die Tabellenspitze. Während der FC Bayern zu Hause gegen Bremen nicht mehr zurückschlagen kann, beweist Bayer Leverkusen auch in Leipzig trotz eines Rückstands enorme Widerstandskraft. Der Glaube an die eigene Stärke ist beim Team von Xabi Alonso scheinbar nicht zu brechen. Ist die Werkself wirklich bereit für mehr?

Maatsen: Dortmunds Handlungsreisender

Mit Spielintelligenz und technischer Finesse erfüllt Ian Maatsen die Sehnsüchte der Dortmunder Fans. In seinen ersten beiden Pflichtspielen für Schwarz-Gelb deutete der Niederländer bereits an, dass er auf der linken Außenbahn eine echte Verstärkung sein kann. Doch das Gastspiel der Chelsea-Leihgabe beim BVB ist eventuell nur von kurzer Dauer.