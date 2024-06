Kroos, Icons, PlayStyles: Wie EA SPORTS die FC-24-Spieler mit der EM lockt

EA SPORTS hat anlässlich der EM und Copa America eine große FUT-Promo in FC 24 eröffnet. Erste starke Karten sind durch reines Spielen erhältlich - ein "Buzzer-Beater-Moment" für die Community?

Über den EM-Modus hinaus beschert EA SPORTS den Fans seiner Fußball-Simulation zu EURO und Copa America auch das "Festival of Football" in Ultimate Team. Der Entwickler zeigt sich im Herbst von FC 24 ungewohnt großzügig und hat einige herausragende FUT-Spezialkarten bereits im neuen Season Pass 7 verfügbar gemacht. Diese sind folglich rein über den spielerischen Fortschritt zu verdienen - Münzen oder gar durch Echtgeldeinsatz erhältliche FC Points müssen nicht investiert werden.

Von Level 1 bis Level 35 warten Promo-Objekte dreier verschiedener Gattungen auf die FUT-Fans: "Path to Glory", "Greats of the Game" und "End of an Era". Letztere Kategorie wird einzig durch Toni Kroos besetzt, der seine Fußballer-Karriere nach der Heim-EM beendet. Das Spezialobjekt des Nationalspielers ist auf Level 34 mit 34.000 Erfahrungspunkten freizuschalten - allerdings nicht nur. Es gilt zu entscheiden, zwischen Kroos als "End of an Era"-Karte und Steven Gerrard als "Greats of the Game"-Icon.

Kroos wird gewürdigt - und erhält Konkurrenz

Das Item des Champions-League-Siegers verfügt über ein Overall-Rating von 97, die Liverpool-Legende besitzt 96 Punkte. Vorteil Kroos: Er hat virtuell nun eine der ersten Karten in FUT 24, die vier PlayStyles+ erhalten. Dasselbe gilt für die "Greats of the Game"-Icon von Ferenc Puskas, die den Season Pass als Belohnung für Level 35 abrundet. Gemessen am jüngsten TOTS-Event fallen die neuen Reward-Karten durchaus konkurrenzfähig aus - obgleich sie natürlich mit Zeitaufwand verbunden sind.

Genau darauf könnte EA SPORTS auch abzielen: investierte Spielzeit respektive steigende Spielerzahlen. Denn obwohl es sich finanziell nicht bemerkbar machte, büßte der Publisher in FC 24 dahingehend ein. In den sozialen Medien wurde daher schon spekuliert, ob die starken Belohnungen ein Versuch seien, einige Leute für die letzten Monate noch mal ins Boot zu holen. Als "Buzzer-Beater-Moment, um die Community wieder in FUT zu locken", bezeichnet der X-Nutzer '360_LoGaNZ' das Vorgehen.

Dynamische FUT-Karten versprechen Upgrades

Der bekannte Leaker 'FUTZone' und DFB eFootball scheinen überzeugt: Sie sprechen vom "besten Season Pass jemals". Dafür erhalten sie einige Zustimmung, anderen Usern kommt die "Geste von EA SPORTS" zu spät. Grundsätzlich ist der erste Tenor zur neuen FUT-Promo dennoch positiv. Was außerhalb des Season Pass auch an der Art der Spezialkarten liegt. Denn sowohl die "Path to Glory"-Objekte als auch die "Greats of the Game"-Items sind dynamisch - sie können abhängig von den Turnierverläufen Upgrades bekommen.

"Path to Glory" sieht fünf Schritte bei entsprechenden Erfolgen des jeweiligen Nationalteams vor: ein Sieg (+1 GES), drei Siege (+1 PlayStyle+), Sieg im Viertelfinale (+1 GES), Sieg im Halbfinale (5 Sterne für Skills und Weak Foot oder +1 GES) und Sieg im Finale (+1 GES). Die Karten zu "Greats of the Game" steigen einen Punkt im Overall-Rating, wenn das jeweilige Land zwei Tore erzielt. Einen zusätzlichen PlayStyle+ oder gar direkt 99 Gesamtpunkte werden verliehen, falls der Nation vier Treffer gelingen.

So funktioniert das Upgrade-System für den "Path to Glory". EA SPORTS

EA SPORTS scheint nach großen FC-24-Fauxpas wie "Messi-Gate", den Rewards zum Ligue-1-TOTS oder die für Wartungsarbeiten abgebrochene Weekend League mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung geglückt zu sein. Der Hype um die EM-Inhalte in FUT ist zumindest spürbar, das erste Feedback ist überwiegend wohlwollend. Es sieht aktuell danach aus, als könnte die Europameisterschaft virtuell ein Erfolg werden - sollte der Entwickler nicht zu sehr in gewohnte Muster zurückfallen.