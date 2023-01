Kroos hört im Sommer beim Greifswalder FC auf

Beim Greifswalder FC steht im Sommer eine Zäsur ins Haus: Roland Kroos, Vater von Weltmeister Toni Kroos, wird im Sommer sein Amt als Teamchef beim Klub aus der Regionalliga Nordost niederlegen und dem GFC nur noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Countdown läuft: Noch 17 Ligapartien wird Teamchef Roland Kroos beim Greifswalder FC an der Seitenlinie stehen. Am Saisonende ist dann Schluss. Das bestätigte der Vater von Ex-Nationalspieler Toni Kroos auf Nachfrage des kicker. "Ich hatte den Verein schon vor der Saison über meine Pläne informiert, dass dies meine letzte Serie sein wird. Somit hatten alle Beteiligten frühzeitig Planungssicherheit," sagte der 63-Jährige, der seit 2017 in verschiedenen Positionen im Verein aktiv ist.

Trotzdem wird Kroos dem GFC auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben: Der ehemalige Nachwuchskoordinator von Hansa Rostock soll in "beratender Funktion weiter dabei bleiben", wie es der Kaufmännische Geschäftsführer Daniel Gutmann formulierte. "Inhaltlich müssen wir das aber noch definieren."

In den vergangenen Jahren hatte Kroos die Greifswalder von der Verbands- bis in die Regionalliga geführt. In der Rückrunde hofft der Coach nun, möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. "Es gilt, in dieser starken Liga Konstanz reinzubekommen, um schnell den Klassenerhalt zu schaffen", so Kroos.

Den ersten Schritt in diese Richtung machte seine Mannschaft am Sonntag: Das Heimspiel gegen den Berliner AK gewannen die Hansestädter verdient mit 3:0.