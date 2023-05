Kroos' großer Traum ist Reals großes Trauma

Am Samstag kann Toni Kroos erstmals spanischer Pokalsieger werden. Mit Real Madrid ist das aber gar nicht so einfach.

Die Spielberichte können schon mal vorgeschrieben werden. Real Madrid trifft im Endspiel der Copa del Rey am Samstagabend (22 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den großen Außenseiter Osasuna, das werden sich die erbarmungslosen Final-Spezialisten aus der Hauptstadt wohl kaum nehmen lassen. Oder doch?

Der Pokal hat auch in Spanien seine eigenen Gesetze, ganz besonders für Rekordmeister Real. Wenn die Champions League der ausgemachte Lieblingswettbewerb der Königlichen ist, so ist die Copa del Rey definitiv das Gegenteil. Man muss sich doch nur mal die Ausbeute anschauen.

Nur zwei Titel seit 1993

Rekordsieger ist der FC Barcelona mit 31 Titeln, Real folgt erst mit deren 19 - und zwar auf Rang drei hinter dem Athletic Club aus Bilbao (23). Besonders extrem ist die Bilanz der vergangenen drei Jahrzehnte: Seit 1993 hat Real Madrid nur zweimal (!) den Pokal gewonnen, die CL gab es ab 1998 derweil achtmal.

Dabei ist es wahrlich nicht so, dass man stets an Rekordsieger Barça gescheitert wäre. Seine einzigen beiden Titel in diesem Jahrtausend holte Real in den Endspielen gegen den Erzrivalen (2011, 2014). Vielmehr handhaben es die Blancos so wie auch in den meisten anderen Wettbewerben: Richtig gefährlich wird es gegen die vermeintlich kleinen Gegner.

So scheidet Madrid im Pokal "gerne" schon frühzeitig gegen Drittligisten aus (2009 gegen Alcorcon, 2021 gegen Alcoyano), diese peinlichen Niederlagen bekommen manchmal sogar eigene Namen ("Alcorconazo"). Und auch in den Endspielen sind die Königlichen vor negativen Überraschungen nicht sicher.

2013 unterlag man im heimischen Estadio Santiago Bernabeu dem damals erst aufstrebenden Stadtrivalen Atletico nach Führung, 2004 bedeutete die Pleite gegen Real Saragossa den Anfang vom Ende der "Galaktischen" und 2002 setzte der berühmteste Klub der Welt selbst das Endspiel am eigenen 100. Geburtstag gegen Deportivo La Coruna in den Sand.

Kroos glaubt selbst nicht so recht daran

"Es würde mich wundern, wenn ich den Pokal noch gewinne", glaubte Toni Kroos daher vergangenes Jahr in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" von seinen Erfolgschancen auf den Titel, der ihm nach bald neun Jahren Real Madrid in seiner illustren Sammlung noch fehlt. Und den er unbedingt noch gewinnen will.

Am Samstag bestreitet der Weltmeister in der Copa del Rey tatsächlich sein erstes Finale. Und falls sein einzig verbliebener sportlicher Traum doch wieder platzt, hat Kroos ja noch mal für ein Jahr verlängert.