Kroos' Geständnis: Wie PSG Real überraschte

Das Ergebnis sei nach der 0:1-Niederlage noch das Beste gewesen, sagte Toni Kroos, ehe er deren Gründe benannte. Nun hilft Real Madrid, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt.

Die größeren Namen standen diesmal zwar auf der Gegenseite, doch vermeintlich war das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel eine der Partien, die Real Madrid im ausgemachten Lieblingswettbewerb am Ende wieder routiniert gewinnt. Bis es nach ein paar ausgeglichenen Anfangsminuten ganz anders kam.

Wie chancenlos die Königlichen am Dienstagabend im Prinzenpark waren, versuchte Toni Kroos nach dem Schlusspfiff bei "Prime Video" in Worte zu verpacken - mit einer Portion Galgenhumor im Unterton. "Das hat heute ja jeder gesehen", zischte der Stratege nach der fast schon verwerflichen Frage, ob PSG denn die bessere Mannschaft gewesen sei.

Mbappé war nicht zu verteidigen

Angeführt von einem kaum zu stoppenden Kylian Mbappé, der den hochverdienten Siegtreffer erst in der letzten Minute schoss, dominierte Paris fast das komplette Top-Duell. "Es ist nicht alles zu verteidigen", zog Kroos seinen imaginären Hut vor Mbappé - für andere Ursachen nannte er konkretere Gründe.

"Wir waren überrascht, wie gut Paris gepresst hat. Wir hätten gedacht, dass sie sich weiter zurückziehen", gestand ein Teil der königlichen Kreativzentrale, die als solche nicht weiter auffiel. "Und wenn wir die erste Linie mal überspielt hatten, war es unsere Schuld. Mit dem Ball sind wir unglaublich schlecht gewesen, der war sofort wieder weg."

Real profitiert von der Abschaffung der Auswärtstorregel

Was noch nicht weg ist, trotz aller Chancenlosigkeit in Paris, sind Madrids Chancen auf das Viertelfinale. "Das Ergebnis war heute noch das Beste", räumte Kroos ein, der auch weiß, dass es die Abschaffung der Auswärtstorregel in diesem Fall gut mit Real meint. Und am 9. März (21 Uhr) treten die Königlichen vor heimischer Kulisse an, darauf baut auch Kroos: "Mit dem Bernabeu im Rücken will ich bei diesem Spielstand nichts ausschließen."