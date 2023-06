Kroos erklärt Verlängerung: "Ich mache hier keine Mätzchen"

Toni Kroos hat sich gegen das Karriereende und für die Vertragsverlängerung bei Real Madrid entschieden - auch wenn es durchaus "Contras" gegeben habe, wie er sagt.

Als Real Madrid am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Toni Kroos bis 30. Juni 2024 verkündete, war es keine Überraschung mehr. Doch vor ein paar Wochen wusste der Ex-Nationalspieler tatsächlich noch nicht, ob er seine Karriere fortsetzen will.

Es habe durchaus auch "Contras" bei der Abwägung gegeben, erzählt er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Mehr zuhause sein, Wochenenden ohne berufliche Verpflichtungen - "ich kann mir das Leben nach dem Fußball hervorragend vorstellen". Schon nach dem unerwarteten Champions-League-Triumph 2022 seien ihm Gedanken ans Aufhören "durch den Kopf gegeistert".

Aber wie damals konnte Kroos auch diesmal entscheidende Fragen mit Ja beantworten: "Ich habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft noch etwas geben kann", und "bin genauso heiß wie vor 15 Jahren, Spiele zu gewinnen, Titel zu gewinnen. Ich bin da überhaupt nicht müde."

Ich habe von Anfang an und ganz klar gesagt: 'Ich gehe hier nicht mehr weg'"

Weil er all das "nicht im Oktober entscheiden" wollte, ließ sich Kroos lange Zeit - und durfte das auch. "Ich möchte dem Verein ein großes Kompliment machen, wie er mit der ganzen Thematik umgegangen ist", sagt er. "Das war ein Verlauf, der meiner Verbindung zum Verein absolut würdig ist."

Sein Entgegenkommen an die Königlichen: "Ich habe von Anfang an und ganz klar gesagt: 'Ich gehe hier nicht mehr weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein Jahr spielen möchte oder nicht, aber ich gehe nicht mehr weg. Diese Sicherheit habt ihr.' Es war dem Verein sehr recht, dass ich gesagt habe, ich mache hier keine Mätzchen."

Und im Gegenzug gewährten die Real-Bosse ihm Bedenkzeit, obwohl sie so erst spät Planungssicherheit bekamen und Kroos theoretisch seit 1. Januar bei einem anderen Klub hätte unterschreiben können. "Es gab zu keiner Sekunde Druck", lobt Kroos, der künftig mit Jude Bellingham einen weiteren ehrgeizigen Konkurrenten im zentralen Mittelfeld hat.

Die Berater sprachen mit Real "15 Minuten" über den Vertrag

Als seine Entscheidung dann stand, ging alles schnell. "Ich habe dem Verein vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass ich dieses Angebot annehmen werde", erzählt er. "Die Berater waren zu genau einem Gespräch in Madrid, das ging so vier Stunden, und 15 Minuten davon ging es um das Thema. Das war so einfach, wie es eigentlich schon immer war mit Real. Das ist einfach toll und das nehme ich als Riesenwertschätzung war."

Ob er nun 2024 aufhört, weiß er noch nicht. "Ich habe immer gesagt, dass es mir wichtig ist, auf hohem Niveau aufzuhören und nicht noch drei Jahre rumzukriechen" nach dem Motto, "Hauptsache, ich bin noch da". Er wolle sich "überhaupt nicht festlegen". Denn: "Warum sollte ich mir das jetzt von beiden Richtungen zumachen?"

Erst einmal ist er mit seiner Entscheidung, in ein zehntes Jahr bei Real zu gehen, zufrieden. "Es fühlt sich gut und richtig an", sagt Kroos und lacht: "Da kann man dem Verein gratulieren, denke ich."