Kroos erklärt DFB-Rückkehr: "Heim-EM - das lässt keinen aktiven Fußballer kalt"

Dass Toni Kroos in die Nationalelf zurückkehren wird, steht seit gut zweieinhalb Wochen fest. Nun erklärte der 34-Jährige seine Beweggründe für das Comeback.

Erstmals seit seiner Ankündigung, wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu werden, kam Toni Kroos am Mittwochabend wieder mit dem deutschen Fußball in Kontakt. Und wenngleich rund um Real Madrids knappes Weiterkommen in der Champions League viele sportliche Themen von Relevanz waren, kam der 34-Jährige im Anschluss an das 1:1 gegen RB Leipzig nicht um eine ausführliche Erklärung seiner Rückkehr ins DFB-Dress herum - hatte er sich doch bislang lediglich in einem Statement in den sozialen Netzwerken sowie in seinem Podcast Einfach mal Luppen öffentlich dazu geäußert.

Der Entscheidungsprozess hat "ein bisschen gedauert", gab Kroos nun am DAZN-Mikrofon zu. "Es war ja schon eine Zeit her, dass ich die Gedanken im Kopf habe beziehungsweise mir diese Möglichkeit gegeben wurde, darüber nachzudenken. Dementsprechend habe ich mir die Zeit genommen und habe alle Eventualitäten ein bisschen abgewogen."

Schließlich habe es einst 2021, beim Rücktritt des bis dato 104-maligen Nationalspielers, Gründe gegeben, "warum ich mich entschieden habe, nicht mehr zu spielen". Allerdings "gibt es natürlich auch Gründe, wenn man sieht, wie die letzten Jahre gelaufen sind".

Wenige, aber zielführende Gespräche

"Wenn der Bundestrainer anruft, dann hört man sich das natürlich an", erklärte Kroos, der einen Einblick in seine Gedankengänge gewährte: "Es ist und bleibt eine Heim-EM, ein Riesenerlebnis - und das lässt keinen aktiven Fußballer komplett kalt. So habe ich versucht, alles abzuwägen, einzuschätzen und am Ende bin ich zu einem Ja gekommen."

Nationaltrainer Julian Nagelsmann habe auch "gar nicht so viele Telefonate" führen müssen, um Kroos zu überzeugen. "Dafür waren sie einen Tick länger" - und zielführend.