Kroos ergibt Sinn, er ist aber kein alleiniger Heilsbringer

Überraschend war am Ende weder die Entscheidung an sich, noch die Tatsache, dass Toni Kroos die Sozialen Medien wählte, um diese selbst zu verkünden. Der Superstar von Real Madrid spielt wieder für Deutschland. Dass er die Qualität erhöht, steht außer Frage. Der alleinige Heilsbringer indes ist er nicht. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Will wieder für die DFB-Elf auflaufen: Toni Kroos. imago images

Bei einem Turnier, noch dazu einer Europameisterschaft im eigenen Land, müssen die Besten spielen. Toni Kroos gehört zu den besten Mittelfeldspielern, die Deutschland hat, das weist er auch im Herbst seiner Karriere noch bei einem Weltverein nach. Insofern ergibt seine Rückkehr, für die es nach der Charmeoffensive von Julian Nagelsmann vor Weihnachten mehr als nur dezente Hinweise gegeben hatte, absolut Sinn.

Der Bundestrainer hatte natürlich Vorgespräche mit dem Mittelfeldspieler geführt, bevor er das Thema in der Öffentlichkeit angestoßen hat. Nun steht die Entscheidung - und mit ihr stehen weitere an: Kroos kommt nicht als Mitläufer in eine Mannschaft, die sichtbar nach Halt sucht. Dass er ihr diesen geben kann, ist sicher, und doch verändern sich mit ihm Parameter und Hierarchien.

Ilkay Gündogan wurde nach jahrelanger Suche nach der richtigen Position im Nationalteam von Hansi Flick zum Mittelfeldchef und Kapitän ernannt und von Nagelsmann in beiden Rollen bestätigt. Klar ist: Einer Doppelsechs, bestehend aus Kroos und Gündogan, würde die defensive Balance und das kämpferische Element fehlen. Die Überlegung, den Barcelona-Star um eine Position vorzuziehen, hat der Trainer ebenfalls schon öffentlich gemacht. Sie würde aber wiederum bedeuten: Jamal Musiala und Florian Wirtz, zwei Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, müssten ein Job-Sharing betreiben. Oder muss am Ende doch wieder Gündogan weichen?

Zu diesen zu klärenden Personalien, die sich aus der Rückkehr ergeben, kommt: Kroos allein wird die Probleme der deutschen Mannschaft nicht lösen können. Weil diese tiefer liegen als dass sie sich durch einen Top-Spieler beheben lassen. Und weil sie vor allem auch auf anderen Positionen bestehen als im Mittelfeldzentrum. Hinzu kommt: Als der Niedergang des einstigen Flaggschiffs im Weltfußball begann, bei der WM 2018 in Russland und der darauffolgenden EM, war Kroos noch ein Teil der Belegschaft, und, gemäß seines Status, kein unbedeutender.

Unstrittig ist, dass seine Beweggründe glaubhaft und ein absoluter Mutmacher sind. "Weil ich Bock darauf habe", schrieb er, und Zweifel daran verbieten sich: Kroos hat mit 34 Jahren beinahe sämtliche Trophäen im Weltfußball gewonnen, er muss sich keine zusätzlichen Meriten verdienen, um seine Karriere zu krönen. Aber er will es. Und das ist, obwohl er kein Heilsbringer sein kann, eine gute Voraussetzung.