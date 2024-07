Kroos: "Diese Leere hatte ich das letzte Mal 2012"

Vier Tage nach dem letzten Spiel seiner Profi-Karriere hat sich Toni Kroos ausführlich über das EM-Aus gegen Spanien geäußert - und zu dem, was in der anschließenden Nacht im deutschen Camp passierte.

Den Dienstagabend wird Toni Kroos nicht vor dem Fernseher verbringen - zumindest nicht vor einem Programm, auf dem das EM-Halbfinale läuft. "Ich werde es mir ganz sicher nicht anschauen", sagte der 34-Jährige in seinem Podcast Einfach Mal Luppen. Qualitativ erwartet er ohnehin nicht mehr viel mehr, als in den letzten 120 Minuten, in denen er auf dem Platz stand. "Ich glaube nicht, dass es noch deutlich hochwertigere Spiele geben wird", sagte der langjährige Mittelfeldregisseur mit Blick auf das 1:2 nach Verlängerung im EM-Viertelfinale gegen Spanien.

"Es war eine sehr große Leere, die ich das letzte Mal 2012 hatte, als wir das Champions-League-Finale verloren haben." Wie damals mit dem FC Bayern platzte durch die Niederlage der Traum von einem Heim-Titel. Die Heimfahrt mit dem Bus vom Austragungsort Stuttgart ins deutsche EM-Quartier in Herzogenaurach "war gefühlt sehr lang", erzählte Kroos. "Die Enttäuschung war wahnsinnig, trotzdem sitzt man nicht drei Stunden da und ist ruhig, sondern es sind auch schöne Gespräche, die sich entwickeln."

So zog Kroos aus den Stunden nach der großen Ernüchterung auch Positives: "Es gibt solche Situationen, in denen man sich besser kennenlernt, (...) da entstehen schöne Gespräche." Auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sei spürbar für ihn gewesen - unter anderem am Beispiel Pascal Groß. "Der war unfassbar enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen", sagte Kroos über seinen Back-up, der im Verlauf der EM nur beim Eröffnungsspiel gegen Schottland zum Einsatz gekommen war. "Eigentlich ist es ja normal, dass die, die nicht gespielt haben, einen Tick weniger Enttäuschung spüren als die, die auf dem Platz waren. Aber das war überhaupt nicht so."

Jetzt Vorbestellen Das kicker-EM-Buch

Mit der Busfahrt sei das Rekapitulieren noch nicht vorbei gewesen. "Als wir angekommen sind, haben wir bis morgens um 6 in Gruppen darüber geredet, wie es weitergeht, was man besser machen kann und wie es jeder gefühlt hat", berichtet Kroos. "Da hat man gemerkt, es ist eine Gruppe von guten Typen und nicht nur guten Spielern." Diese Feststellung gab er auch als Lob an den Bundestrainer weiter. "Da kann sich Julian (Nagelsmann, d. Red.) auch bestätigt fühlen, dass er den Kader richtig zusammengestellt hat." Nagelsmann hatte mit Blick auf die Mannschafts-Chemie unter anderem Mats Hummels und Leon Goretzka nicht für die EM berufen.

"Das war alles gut", so Kroos weiter. "Und trotzdem ging es mir danach zwei Tage scheiße." Und das nicht nur mental. "Es ist krass, wie der Kopf den Körper steuert", befindet der sechsmalige Champions-League Sieger seine Verfassung nach dem Viertelfinale. "Wenn wir weitergekommen wären, hätten wir gegen Frankreich im EM-Halbfinale gespielt und ich wäre topfit gewesen. Aber ich konnte keinen Schritt machen die letzten zwei Tage, mir hat alles wehgetan von oben bis unten." Nicht mal seinem Sohn hätte er im Garten hinterherlaufen können. "Mein Kopf war so im Arsch, es ging gar nichts."

Körperlich hatte Kroos in der Verlängerung der Partie mit mehreren Krämpfen zu kämpfen gehabt, wie er ausführte. "In der ersten Hälfte der Verlängerung habe ich in der Oberschenkelmuskulatur den Ansatz von einem Krampf gemerkt. Den habe ich weggedehnt und dann ging's weiter. Dann kam noch einer in der Wade dazu und am schlimmsten war es, als dann noch einer in den Adduktoren dazukam."

Nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung im zweiten Durchgang der Verlängerung beendete er die Partie dennoch. Die DFB-Elf hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alle Wechsel ausgeschöpft und Kroos "weiß auch nicht, ob ich den Wechsel angenommen hätte", offenbarte er. "Das hat nichts mit Ehre zu tun, das ist das normale Fußballerherz." Er sei "sehr sauer auf mich" gewesen, weil ihn sein Körper ein wenig im Stich gelassen hatte. Und trotzdem, so Kroos, "hätte ich die eine Minute bis zum Elfmeterschießen noch geschafft".