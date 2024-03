Kroos-Comeback: Warum Hoeneß doch kein "Titanic-Signal" mehr sieht

Noch im Dezember hatte Uli Hoeneß ein mögliches Comeback von Toni Kroos in der Nationalelf als "Titanic-Signal" bezeichnet. Inzwischen hält er es dagegen für sinnvoll.

Sieht Toni Kroos' Rückkehr in die Nationalelf inzwischen positiv: Uli Hoeneß. imago images (2)

Als großer Toni-Kroos-Fan hatte sich Uli Hoeneß in den letzten Jahren nicht gerade hervorgetan, und so überraschte es wenig, als der Ehrenpräsident des FC Bayern kurz vor Weihnachten über ein mögliches Comeback des Weltmeisters von 2014 in der deutschen Nationalmannschaft sagte: "Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal." Kroos, so Hoeneß damals bei ServusTV, sei zwar "ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann".

Jetzt ist Real Madrids Stratege, über den Hoeneß nach dessen DFB-Rücktritt im Sommer 2021 gesagt hatte, er habe "in diesem Fußball nichts mehr verloren", einer der Hoffnungsträger für die bevorstehende Heim-EM. Bundestrainer Julian Nagelsmann gelang es, Kroos eine Rückkehr schmackhaft zu machen. Und siehe da: Auch Hoeneß hält das für eine gute Idee.

"Von den Persönlichkeiten haben wir im Moment nicht so eine große Auswahl"

"Im Moment begrüße ich das schon, dass Toni Kroos zurückkommt, weil wir von den Persönlichkeiten im Moment nicht so eine große Auswahl haben", erklärte der 72-Jährige am Dienstag bei der Eröffnung der Sonderausstellung anlässlich des 80. Geburtstages von Torwartlegende Sepp Maier in München. "Da ist die Rückkehr eines sehr erfahrenen, sehr erfolgreichen Spielers vielleicht eine gute Entscheidung gewesen."

Als er von einem "Titanic-Signal" gesprochen habe, habe in der DFB-Auswahl "eine andere Situation" vorgeherrscht mit dem "relativ stabilen Mittelfeld" um Leon Goretzka oder Joshua Kimmich. "Jetzt hat sich Julian Nagelsmann entschieden, sehr viele junge Spieler zu holen. In so einem Umfeld ist ein erfahrener Spieler wie Toni Kroos vielleicht der Richtige."

Nagelsmann sieht im 34-Jährigen, der am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Lyon gegen Frankreich sein 107. Länderspiel bestreiten könnte, einen "Verbindungsspieler im Mittelfeld", der "perfekt in das Team" passen und "mit seiner Erfahrung und Routine" guttun werde. Von der Rettung des deutschen Fußballs ist bislang nicht die Rede.