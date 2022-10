Kromp fehlt deutscher U 17 im WM-Halbfinale

Die deutschen U-17-Juniorinnen müssen auch im Halbfinale der WM in Indien auf Bundestrainerin Friederike Kromp verzichten. Dafür kehrt eine Spielerin rechtzeitig zurück.

Kromp war bereits in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anhand der geltenden Corona-Schutzbestimmungen in Indien wird die Nationaltrainerin nicht für das Halbfinale am Mittwoch (16.30 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) zur Verfügung stehen. Kromp war bereits im Viertelfinale gegen Brasilien (2:0) von ihren Assistentinnen Melanie Behringer und Julia Simic vertreten worden.

Neben Kromp stehen auch Torhüterin Eve Boettcher und Innenverteidigerin Annaleen Böhler nicht zur Verfügung, das Duo war ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet worden. Dagegen steht Alara Sehitler für die Partie gegen Spanien wieder zur Verfügung. Die Mittelfeldspielerin konnte sich rechtzeitig freitesten.

Spanien ist der Titelverteidiger, hat sich im bisherigen Turnierverlauf aber schwergetan. Zum Auftakt gab es ein knappes 1:0 gegen Kolumbien, das zweite Gruppenspiel ging mit 1:2 gegen Mexiko verloren. Durch das abschließende 1:0 gegen China qualifizierten sich die Spanierinnen dann doch noch für das Viertelfinale, in dem sie sich mit 2:1 gegen Japan durchsetzten.