Kromers vielsagendes Grinsen: Häfner kehrt definitiv zum DHB-Team zurück

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im dritten und entscheidenden EM-Vorrundenspiel am Dienstag auf Rekord-Weltmeister Frankreich. Dann dürfte auch Kai Häfner wieder im Spieltagskader stehen.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Der EM-Start darf getrost als gelungen bezeichnet werden, die erste Etappe ist schließlich geschafft. Die deutsche Mannschaft steht in der Hauptrunde. Wie viele Punkte sie dorthin allerdings mitnehmen wird, entscheidet sich erst am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) im alles entscheidenden Vorrundenspiel gegen Frankreich.

Wie der Spieltagskader von Bundestrainer Alfred Gislason dann aussehen wird, ist aktuell offen. Bei einem Medientermin kündigte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Montagvormittag allerdings an, dass Linkshänder Kai Häfner vor dem Frankreich-Spiel definitiv wieder zur deutschen Mannschaft stoßen wird. "Und dann wird sich zeigen, welche 16 Spieler wir auf den Spielberichtsbogen eintragen werden. Dass Kai Häfner einer davon sein wird, die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein", erklärte Kromer mit einem vielsagenden Grinsen.

Am Freitag hatte Häfner das DHB-Lager verlassen. Aus gutem Grund: Der Linkshänder vom TVB Stuttgart erwartete zum zweiten Mal Nachwuchs. Und lange warten musste er nicht, schon am Freitagabend kam Sohn Matti zur Welt. Das Spiel gegen Nordmazedonien verpasste er allerdings. "Kai Häfner bleibt heute bei seiner Familie und steht deshalb nicht zur Verfügung", schrieb der DHB rund eine Stunde vor Anpfiff am Sonntagabend.

Muss Lichtlein oder ein anderer weichen?

Vertreten wurde Häfner im Kader von Nils Lichtlein. Der U-21-Weltmeister von den Füchsen Berlin feierte ausgerechnet in der Hauptstadt sein EM-Debüt, bei dem er auch einen Treffer erzielen konnte. Ob Gislason gegen Frankreich nun zurückrotiert oder gegebenenfalls auch mit Rune Dahmke vom THW Kiel einen zweiten Linksaußen "opfert", bleibt abzuwarten. Die bislang starken Leistungen von Lukas Mertens würden es hergeben, der Linksaußen vom SC Magdeburg erzielte auch gegen Nordmazedonien drei Tore.

Mit der Partie gegen Frankreich gehe die Heim-EM laut Kromer nun so "richtig los". Der seit Turnierstart am 10. Januar 47-Jährige erklärte: "Jetzt beginnt die normale Taktung, die Gegner werden ein bisschen größer. Das Spiel gegen die Franzosen ist ein Riesenkracher. Wir sind guter Hoffnung, dass wir ein Highlight setzen und den Olympiasieger auch bezwingen können."