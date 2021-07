Kroiß ballert die SpVgg Ansbach zur ersten Tabellenführung

Die Bayernliga Nord ist an diesem Wochenende in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt gab es durchaus Überraschungen zu verzeichnen. Erster Tabellenführer ist die hoch gehandelte SpVgg Ansbach, die gegen die DJK Gebenbach das halbe Dutzend vollmachte. Mit der DJK Vilzing und dem ATSV Erlangen starteten auch zwei weitere Liga-Favoriten erfolgreich.

Am Ende etwas holprig, aber dennoch erfolgreich starteten die Oberpfälzer in die neue Spielzeit. Zwei schnelle Tore in Durchgang eins legten den Grundstein für die DJK Ammerthal gegen den Traditionsklub aus Unterfranken, die erst nach dem Wechsel besser ins Spiel fanden. Doch außer dem Anschlusstreffer von Simon Schäffler nach rund einer Stunde gelang dem WFV nichts mehr Zählbares. Die Hausherren waren durch Neuzugang Mergin Bayrami per Strafstoß in Führung gegangen (18.). Nur vier Minuten später traf der zu Saisonbeginn vom Liga-Rivalen SV Seligenporten gekommene 26-jährige Mittelfeldspieler schon zum 2:0. Auch in der Folgezeit lief es besser für die Hausherren, die in dieser Phase fast schon weiter hätten erhöhen müssen.

Doch nach dem Seitenwechsel keimte bei den Zellerauern dennoch wieder Hoffnung auf. Der WFV verkürzte, und nur wenig später standen die Hausherren sogar ohne ihren Stammtorhüter Christopher Sommerer da, der nach einer Notbremse die rote Karte zu sehen bekam. Für ihn rückte Felix Hummel zwischen die Pfosten. Doch der Keeper und auch die neu formierte Innenverteidigung der Ammerthaler um die aus Erlangen gekommenen Gebrüder Marcel und Marco Kaiser ließen nichts mehr anbrennen.

SC Feucht - Don Bosco Bamberg 2:0

Florian Schlicker, der Trainer der Hausherren, wirkte entspannt, fast erleichtert: "Wir sind richtig glücklich, dass wir das erste Spiel in der Summe so gut hinbekommen haben. Auch wenn ich glaube, dass der Sieg um ein Tor zu hoch ausgefallen ist." Viel Understatement nach einem Spiel, das aber letztlich nicht unverdient zugunsten der Feuchter ausging. Die feierten nach über vier Jahren Abstinenz (2017 war man tragisch in der Relegation gegen Jahn Forchheim abgestiegen) wieder einen Sieg in der Bayernliga.

Freilich, davor standen über 90 durchaus sehenswerte und phasenweise spannende Minuten, in denen die Gäste aus Oberfranken in der ersten Hälfte sogar die etwas bessere Mannschaft stellten. Allerdings fehlte der Elf von Schlickers Gegenüber Rolf Vitzthum das Schussglück bei den guten Möglichkeiten von Sayko Trawally (18.) und Lukas Köhn (22.). Erst nach über einer halben Stunde Spielzeit dann die erste gefährliche Torannäherung der Feuchter durch Tim Ruhrseitz. Doch seine Abnahme aus 20 Metern strich rechts am Tor vorbei. Damit waren die Arbeitsnachweise der Abteilung Attacke beim SC Feucht aber schon wieder abgearbeitet. Allerdings fehlten diesem "Fachbereich" neben Fabian Klose noch Nico Wessner und Stephan König. Letzterer saß zwar zumindest auf der Bank, ein Einsatz, so sein Trainer Schlicker, stellte aber wohl noch ein zu großes Risiko für den Ausnahmestürmer (26 Tore in der letzten Spielzeit) dar. Und die Bamberger? Die kontrollierten zunächst weiterhin die Partie und hatten durch Trawally die nächste Möglichkeit. Fast ein wenig überraschend fiel dann aber die Führung der Hausherren. Nach Zuspiel von Phillip Spießl zog Tim Ruhrseitz trocken aus rund 20 Metern ab und traf sehenswert zum 1:0 rechts in lange Eck (40.).

Dieser Treffer zeigte zwar noch nicht die absolute Signalwirkung, doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Platz des Waldstadions vor den Toren Nürnbergs. Nun waren die Feuchter sichtlich aktiver und konnten die Bamberger gut in Schach halten. Doch bis auf einen Distanzschuss von Weber, den Torhüter Glos klasse parierte (61.), fehlten die großen Aufreger. Bamberg mühte sich zwar, doch auch die Hausherren arbeiteten sich Stück für Stück ins Spiel. Die bis dahin noch etwas wacklige Führung wurde nach 71 Minuten aber zu einem ordentlichen Grundkapital: Reaktionsschnell hatten die Feuchter den Ball von den ansonsten doch ballsicheren Gästen erobert und Phillip Spießl ins Spiel gebracht. Der ließ mit seinem Antritt nicht nur seinen Bewacher stehen, sondern überwand auch noch Keeper Glos zum 2:0. Die Partie war damit aber noch keineswegs entschieden, wurde nun aber auch ein wenig hektischer. Auch DJK-Coach Vitzthum holte sich nach einer kurzen Grundsatzdiskussion mit dem Schiedsrichter-Assistenten die gelbe Karte ab. In der Schlussphase "schnupperten" die Gäste dann noch einmal am Anschlusstreffer. Zwei ordentlich getretene Freistöße des eingewechselten Michael Pfänder wurden aber von Andreas Sponsel nicht minder sehenswert abgewehrt. Am Ende hatten die Hausherren bei ihren Kontern sogar noch den dritten Treffer auf dem Fuß, doch als um 20 Uhr 46 der Schiedsrichter diese ersten Bayernligaminuten abpfiff, trauerte zumindest diesen Möglichkeiten keiner mehr hinterher.

SpVgg Ansbach - DJK Gebenbach 6:0

Die Ansbacher setzten am ersten Spieltag gleich einmal ein echtes Ausrufezeichen. Gegen eine körperlich starke und kompakte Gästeelf aus der Oberpfalz ließen die Schützlinge von Trainer Christoph Hasselmeier nichts anbrennen. Allerdings warteten die rund 400 Zuschauer im Sportpark fast eine halbe Stunde, ehe Patrick Kroiß nach Zuspiel von Niklas Seefried den Torreigen eröffnete (27.). Danach ging es Schlag auf Schlag – nur zwei Minuten später war es wieder Patrick Kroiß, der sich mit einer feinen Einzelleistung durch die DJK-Abwehr schlängelte und Treffer Nummer zwei nachlegte. Niklas Seefried wollte da dann nicht nachstehen und markierte in der 31. Minute das 3:0. Wirklich sehenswert dann Treffer Nummer vier vor der Pause: Daniel Schellhorn traf mit einer platzierten Direktabnahme in den Winkel zum 4:0 (40.).

Wer glaubte, die Hausherren hatten da schon genug, wurde kurz nach dem Seitenwechsel eines besseren belehrt. Einmal blieb DJK-Schlussmann Michael Nitzbon gegen Manz noch Sieger, 120 Sekunden später aber war er machtlos gegen Bastian Herzner, der nach Doppelpass mit Kroiß für das 5:0 verantwortlich zeichnete. Danach wurde es ein wenig ruhiger im Sportpark. Erst kurz vor dem Ende war es erneut Patrick Kroiß mit seinem dritten Treffer kurz vor Spielende, der das halbe Dutzend voll machte.

SV Seligenporten - TSV Karlburg 1:2

Man war ordentlich gespannt auf den Saisonauftakt für einen fast runderneuerten SV Seligenporten. Und zunächst sah es ganz gut aus für den ehemaligen Regionalligisten, der durch Leon Rukiqui in Führung gegangen war (18.). Doch insgesamt blieb es eine Partie auf überschaubarem Niveau. Beide Seiten waren zunächst eher darauf bedacht, keine Fehler zu machen, und so blieben die echten Aufreger in der Partie Mangelware.

Mit zunehmender Spieldauer freilich kamen die Gäste aus der 2500-Seelen-Gemeinde in Unterfranken ein wenig besser ins Spiel. Und auch wenn für den Ausgleichstreffer ein Elfmeter herhalten musste, verdient war das 1:1 durch Sebastian Fries nach einer Stunde allemal. Doch damit nicht genug, ein schneller Konter brachte die Gäste sogar nur kurz darauf in Führung. Steffen Bachmann überwand den SVS-Keeper mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck – 1:2 (64.). Daran hatten die Hausherren eine ganze Weile zu schlucken. Erst in der Schlussphase kam die Elf von Gerd Klaus wieder stärker auf. Doch trotz der einen oder anderen kleinen Chance gingen die Punkte am Ende nicht unverdient nach Unterfranken.

In einer insgesamt umkämpften ersten Halbzeit fehlten beiden Seiten zunächst die zündenden Ideen. Allerdings auch kein Wunder bei schwülwarmen 30 Grad in der legendären Grünen Au. Zwar hatten die Gäste Feldvorteile, Zählbares gelang aber auch ihnen (zunächst) nicht. Erst kurz vor dem Seitenwechsel zahlte sich der Druck auf das Tor der Bayern aus. Daniel Haubner traf in der 44. Minute zum 0:1.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es so aus, als würde der ASV das Spiel jetzt zu seinen Gunsten entwickeln. Doch ein kurioser Treffer per abgelenkter Bogenlampe aus knapp 35 Metern über die Neumarkter Deckung inklusive Torhüter bedeutete nach 55 Minuten den Ausgleich zum 1:1. Dennoch blieb der Aufsteiger das aktivere Team und war dem zweiten Treffer näher als die Hofer. Am Ende blieb aber dennoch die Punkteteilung.

Vor einer kniffligen Aufgabe stand der ATSV Erlangen an diesem ersten Spieltag. Ausflüge in den Bayerischen Wald sind zwar für Touristen sehenswert, in Sachen Fussball aber immer unangenehm. Doch gleich zu Beginn wurden die Chamer von den Gästen eiskalt erwischt. Nach einer schönen Kombination traf Nico Geyer nach gerade einmal sieben Minuten gegen eine noch nicht wirklich sortierte Chamer Hintermannschaft zum 0:1. Auch in der Folgezeit blieben die Erlanger spielbestimmend und das technisch ausgereiftere Team. Einmal freilich wurde es brenzlig, als Michael Wich freistehend vor Kraut die Chance zum Ausgleich knapp am Tor vorbei schob.

Auch nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Erlangen kontrollierte weitgehend die Partie, versäumte es aber sprichwörtlich, den Deckel drauf zu machen. Dabei musste Trainer Shqipran Skeraj zwar weiter auf Christopher Kracun verzichten, dafür aber hatte er erstmals Sasha Visnic im Aufgebot, der in der 81. Minute schließlich den erlösenden zweiten Treffer für sein neues Team markierte. Wenn das mal kein Einstand ist!

Die Vorfreude auf den Saisonstart war groß bei den "Domreitern". Nach der enttäuschenden Pokalniederlage in Friesen wollte die Elf um den neuen Trainer Julian Kolbeck schnell Wiedergutmachung im kleinen Derby rund 25 Kilometer westlich von Bamberg. Dort traf man auf einen auf vielen Positionen veränderten FC Sand.

Dieser tat sich von Beginn an schwer mit dem forschen und engagierten Auftritt der Gäste aus Bamberg. Die übernahmen von Beginn an die Initiative, Chancen blieben aber Mangelware. Den Aufreger der ersten Halbzeit lieferten aber dann doch die Sander. Luca Zeiß traf nach 23 Minuten erst den Pfosten, im zweiten Versuch bekam Eintracht-Schlussmann Fabian Dellermann noch die Hände ans Leder. Das hätte den Spielverlauf richtig auf den Kopf gestellt!

Ein Doppelschlag nach der Pause entschied aber dann schnell die Partie zugunsten der Gäste. Nach einer Ecke köpfte erst Felix Popp zum 0:1 ein (56.). Und nur zwei Minuten später konterten die Bamberger blitzschnell nach Ballverlust im Mittelfeld – Jakob Tranziska 0:2 (58.). Damit war die Entscheidung eigentlich gefallen, und mit etwas mehr Zielgenauigkeit hätten die Gäste sogar noch Treffer Nummer drei nachlegen können.

TSV Großbardorf - DJK Vilzing 0:1

Ein einziges Tor entschied das Spitzenspiel des Vorjahresvierten gegen den –zweiten. Aber selbst wenn es bei einem torlosen Remis geblieben wäre – es war ganz ohne Zweifel eines der richtig guten 0:0-Spiele. Denn beide Seiten investierten sehr viel und taten eigentlich alles dafür, dass es ein richtig gutes Spiel wurde. So gesehen kamen die rund 250 Zuschauer auch voll auf ihre Kosten. Beide Teams gingen ein hohes Tempo und hatten früh ihre ersten Torgelegenheiten. Ein richtig dickes Ding hatten dann die "Gallier" nach rund 30 Minuten, als sie nach einem Ballverlust im Spielaufbau der DJK den Ball erobert hatten. Doch der Konter über Xaver Müller und Julius Landeck landete letztlich in den Armen von Keeper Maximilian Putz.

Die Schlagzahl blieb hoch, und trotz eines 0:0 zur Pause war die Stimmung unter allen Beteiligten gut. Das "Salz in der Suppe" käme schon noch, unkten ein paar Fans der "Gallier". Dass sie damit Tore meinten, war klar - dass aber dieses die Gäste aus der Oberpfalz erzielen sollten, hatten sie so dann aber nicht erhofft. Nur 120 Sekunden nach Wiederanpfiff schlugen die Gäste schon zu. Tobias Hoch traf nach einer Ecke zum 0:1. Auch in den folgenden Minuten drückten die Gäste mächtig auf den zweiten Treffer. Doch Großbardorf konnte sich schließlich wieder befreien, und so keimte wieder Hoffnung im Lager der "Gallier" auf. Doch die Vilzinger Deckung ließ nichts mehr wirklich zu und sicherte so sich und ihrem Trainer drei ganz wichtige Zähler zum Auftakt.

Ein Traumtor reichte dem TSV Abtswind, um seine Aufgabe gegen den Aufsteiger aus Aschaffenburg zu lösen. 22 Minuten waren gespielt, als Adrian Dußler per Freistoß getroffen hatte. Auch in der Folgezeit blieb Abtswind ein wenig griffiger. Bei den Gästen merkte man das Fehlen von Sinan Kaplan (Oberschenkelzerrung), was sich vor allem im Spielaufbau bemerkbar machte. In Durchgang zwei kamen die Gäste dann zwar wieder besser zurück, wirklich Gefahr für das Tor der Hausherren beschworen sie aber auch hier nicht auf.