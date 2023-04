Krösches Botschaft an Glasner und die Profis

Das 0:4 in Dortmund markierte für Eintracht Frankfurt die achte Bundesligapartie in Serie ohne Sieg. In den entscheidenden Zonen auf dem Platz fehlt es an Konsequenz. Sportvorstand Markus Krösche fordert nun eine grundlegende Wende, allen personellen Problemen zum Trotz.

Die defensiven Personalwechsel sagten am Samstagabend einiges aus über den Qualitätsunterschied, da lag Oliver Glasner sicher nicht verkehrt: "Dortmund wechselt Niklas Süle ein", betonte der Frankfurter Coach, "und wir Dario Gebuhr". Der 19-Jährige gab nach noch nicht mal zwei Wochen Profitraining sein Bundesligadebüt in Abwesenheit der verletzten Evan Ndicka, Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic. "Wir pfeifen defensiv aus dem letzten Loch", so Glasner, "aber wir machen das Beste daraus." Teil eins dieser These bleibt unwidersprochen, Teil zwei allerdings ist mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Denn: Wie die Frankfurter Dreierkette in Person der etablierten Profis Tuta, Makoto Hasebe und Christopher Lenz beim BVB verteidigte, kann ganz sicher nicht als "das Beste" durchgehen.

"Auf den 60 Metern dazwischen spielen wir ja ganz ordentlich"

Die fehlende Konsequenz in beiden Strafräumen und unmittelbar drumherum bleibt, unabhängig von der Besetzung, das große Problem der Eintracht. Glasner vielsagend: "Wir müssen die Anfälligkeit für Gegentore in den Griff kriegen und die Effizienz in der Offensive verbessern. Auf den 60 Metern dazwischen spielen wir ja ganz ordentlich." Dass es nicht damit getan ist, diesen Zustand treffend zu analysieren und die Personalnot als Ursache ins Feld zu führen, scheint allen Beteiligten klar. Auch wenn Glasner die Pleite in Dortmund insgesamt eher schönredete, nimmt er sich doch auch selbst in die Pflicht: "Es liegt jetzt an uns, es zu verändern und Lösungen zu finden."

Lösungen suchen statt Probleme wälzen: "Wir haben eine gute Mannschaft"

Ein Ansatz: "Wir können auch mal wieder auf Viererkette umstellen. Mal schauen, ob es möglich ist, dass wir zwei Innen- und zwei Außenverteidiger finden, die das auch gewohnt sind." Allerdings: Mit der Rückkehr von Smolcic und Jakic ist in der laufenden Saison nicht mehr zu rechnen, mit Ndicka (Hüfte) zumindest vermutlich noch nicht gegen Augsburg. Die Botschaft von Sportvorstand Markus Krösche an Mannschaft und Trainer lautet indes unabhängig von allen Widrigkeiten: "Wir müssen auf dem Platz handeln. Es geht darum, zuhause mal wieder zu gewinnen. Das haben wir gegen Bochum, Stuttgart und Gladbach nicht geschafft." Doch fünf Spieltage vor Schluss sei "die Zeit der Alibis und Ausreden vorbei". Bedeutet übersetzt: Statt Probleme zu wälzen, sollten sich die Protagonisten voll auf deren Lösung fokussieren. Denn, so versichert Krösche: "Wir haben eine gute Mannschaft."