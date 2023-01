Krösche: "Wir werden Kolo Muani nicht verkaufen"

Mit zwei Einheiten startete Eintracht Frankfurt am Dienstag die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Schalke 04 am 21. Januar. Trainer Oliver Glasner gibt sich kämpferisch und legt die Messlatte im neuen Jahr noch höher. Boss Markus Krösche betont, dass alle Leistungsträger im Winter bleiben.

Der Rauch des Silvesterfeuerwerks hatte sich noch nicht ganz verzogen, da poppten im neuen Jahr bereits die ersten Transfergerüchte auf. Manchester United streckt die Fühler nach WM-Shootingstar Randal Kolo Muani aus, Bayern München nach Kevin Trapp.

"Das wird noch im gesamten Januar so sein. Ein Gerücht hier, ein Gerücht da", ahnt Glasner - und bleibt gelassen: "Markus Krösche hat es ziemlich deutlich gesagt: 'Wir wollen keine Leistungsträger abgeben.' Wir haben auch von unseren Spielern die Rückmeldung, dass sie bei uns bleiben wollen. Es kann immer irgendetwas Außergewöhnliches passieren, aber die Voraussetzungen, dass wir so zusammenbleiben, was ich für ganz wichtig erachte, sind gut." Sportvorstand Krösche bestätigte am Dienstagnachmittag auf kicker-Nachfrage, dass alle Leistungsträger bleiben und bekräftigte: "Wir werden Kolo Muani nicht verkaufen."

Auf dem Absprung befindet sich indes Jerome Onguené (25), der vom Training freigestellt ist und offenbar kurz vor einer Rückkehr auf Leihbasis zu seinem Ex-Klub Salzburg steht. Bei der Eintracht kam der Innenverteidiger seit seiner ablösefreien Verpflichtung vor der Saison keine Minute zum Einsatz. Da in der Abwehr Makoto Hasebe und Almamy Toure wieder fit sind, hätte sich Onguenés Perspektive weiter verschlechtert. Auch Ansgar Knauff und Sebastian Rode stiegen ins Mannschaftstraining ein, sodass der Coach zum Start ins Trainingslager (4. bis 14. Januar in Dubai) lediglich auf Youngster Marcel Wenig (Mittelfußbruch) verzichten muss.

Tuta fehlt wegen Führerscheinprüfung

Tuta verpasste die Vormittagseinheit am Dienstag noch, da er am Vortag seine Führerscheinprüfung in Brasilien absolviert hatte, Daichi Kamada fliegt von seiner Heimat Japan direkt nach Dubai. Mario Götze wiederum stand nach seinem Dubai-Urlaub in Frankfurt auf dem Trainingsplatz. "Japan ist bei der WM weitergekommen, Deutschland nicht. Sonst wäre es umgekehrt gewesen, dann wäre Mario in Dubai geblieben und Daichi hier gewesen", begründet Glasner.

Die Ambitionen der noch in allen drei Wettbewerben vertretenen Frankfurter sind groß. "Wir haben einen sehr guten Herbst gespielt, aber das reicht uns nicht. Wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. Es ist nicht so, dass wir wieder dahinkommen wollen, wo wir waren, nein, wir wollen besser werden. Das muss unser Ziel und Anspruch sein", erklärt Glasner.

Damit bewegt er sich auf einer Linie mit Krösche, der in einem vereinseigenen Interview dieser Tage betonte: "Natürlich war 2022 mit dem Erfolg in der Europa League ein besonderes Jahr. Aber was geschehen ist, ist Geschichte. Es ist vorbei und wir müssen jetzt sehen, dass wir uns auf das konzentrieren, was kommt. 2022 interessiert mich nicht mehr! Ich möchte, dass wir alle im Klub und im Team ab jetzt den Fuß wieder aufs Gaspedal treten. Und zwar so, dass wir ab sofort wieder Vollgas haben. Die Zeit der Lobhudelei ist jetzt vorbei! Ich erwarte, dass wir alle ab jetzt den Blick nach vorne richten und alle im Klub wieder die Arbeit voranstellen."