Krösche: "Wir machen momentan zu wenige Fortschritte"

Die Situation bei der Eintracht spitzt sich trotz des späten Ausgleichs gegen Leipzig (1:1) zu. Wie zuvor schon in Bochum (0:2) und gegen Hertha BSC (1:2) war die Leistung nicht bundesligatauglich. Sportvorstand Markus Krösche stellte sich der Kritik und sprach nach dem Schlusspfiff im Presseraum über…

…seine Bewertung des Spiels: "Wir müssen von einem glücklichen Punkt sprechen, gerade wegen der Leipziger Chancen in der zweiten Hälfte. Natürlich sind wir zufrieden, dass wir einen Punkt geholt haben, mit der Art und Weise aber nicht. Gerade in der ersten Hälfte agierten wir nicht mutig genug. Auch in der zweiten Hälfte waren wir sehr fahrig und haben uns nicht wirklich Torchancen herausgearbeitet. Die Jungs haben Gas gegeben, Leidenschaft gezeigt und sich damit belohnt. Aber wir haben in allen Bereichen noch viel Luft nach oben."

…immer wiederkehrende Probleme: "Ja, das ist so, es sind immer die gleichen Probleme. Wir befinden uns in einem Prozess und müssen Schritte nach vorne machen. Vor allem aber müssen wir Kontinuität zeigen. Gegen Piräus haben wir ein gutes Spiel geliefert und dann drei Tage später in Bochum ein schlechtes Spiel gemacht. Auch gegen Leipzig war es gerade fußballerisch nicht gut. Das fängt beim Spielaufbau an, da sind wir zu langsam. Gerade im zentralen Bereich suchen wir oft die Lösung nach hinten, und im vorderen Bereich sind wir zu fahrig, wenn wir Situationen kreieren. Wir bekommen das Zusammenspiel noch nicht wirklich hin, das muss man ehrlicherweise sagen. Deshalb entstehen wenige Torchancen, daran müssen wir arbeiten."

…Lösungsansätze: "Gerade im Spiel nach vorne stimmt die Abstimmung noch nicht zwischen Laufweg und Passweg, das sind wir zu ungenau. Auch was die Passschärfe und das Timing angeht, sind wir nicht gut. Daran müssen wir arbeiten. Das fällt natürlich einfacher, wenn du trainieren kannst, doch das können wir nicht. Das ist keine Ausrede, sondern ein Fakt (wegen der englischen Wochen, Anm. d. Red.). Deshalb müssen wir sehen, dass wir uns über Videos und die Spiele die Dinge erarbeiten. Ich weiß, dass das immer das Gleiche ist, aber es sind eben die gleichen Probleme. Wir müssen sehen, dass wir auch unter der Zweifachbelastung Fortschritte machen."

…die Rolle der Führungsspieler: "Es handelt sich um ein mannschaftliches Problem, das nicht an einzelnen Spielern festzumachen ist. Wir sind als Mannschaft noch nicht so stabil, daran müssen wir arbeiten. Für die neuen Spieler wäre es ein bisschen einfacher, wenn wir als Mannschaft stabil wären. Das sind wir momentan aber noch nicht. Selbst bei den erfahrenen Spielern sehen wir sehr viele Leistungsschwankungen. Das Engagement und die Leidenschaft kann man keinem absprechen, aber wir müssen als Mannschaft versuchen, mehr Stabilität zu bekommen - auch über die Jungs mit mehr Erfahrung. Da haben wir Luft nach oben."

…die Dauer der Probleme: "Wenn neue Trainer mit einer etwas anderen Spielidee kommen, dauert das etwas. Es fällt einfacher, neue Dinge zu implementieren, wenn du regelmäßig trainieren kannst. Musst du das per Video machen, ist das schwieriger und dauert länger. Wir müssen sehen, dass wir die Dinge in den Spielen umsetzen. Aber dieser Prozess dauert mit der Doppelbelastung länger. Trotzdem sind wir mit der Art und Weise und der Punktausbeute natürlich nicht zufrieden. Wir machen momentan zu wenige Fortschritte."

…über die noch immer nicht klar zu erkennende Spielidee: "Wir wollen fußballerische Lösungen mit dem Ball haben, das ist klar, und das hat etwas mit Automatismen zu tun. Natürlich wollen wir vernünftig Fußball spielen, den Gegner hoch attackieren und gute Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte haben. Wenn wir attackieren, machen wir das phasenweise gut. Doch gegen Leipzig war es nicht gut, weil wir zu passiv waren. In der Regel hatten wir ja aber viele Ballgewinne. In diesen Situationen haben wir jedoch schlechte Lösungen gefunden und Ballverluste gehabt, so dass wir unheimlich viel investieren mussten, um den Ball wiederzugewinnen. Die Grundidee ist natürlich schon, den Gegner früh unter Druck zu setzen, gute Ballgewinne zu haben und Umschaltmomente zu kreieren. Das ist schwieriger, wenn du in Rückstand gerätst und sich der Gegner tiefer stellt. Was passiert? Du hast keine Räume. Wenn du dann gegen einen geordneten Gegner Fußball spielen musst, ist das komplizierter, als wenn du den Gegner ungeordnet erwischst. Als wir beispielsweise gegen Piräus in Führung gegangen sind, ergaben sich Räume. Wir müssen daran arbeiten, dass wir die Dinge nach Ballgewinnen besser umsetzen - da müssen wir an den Automatismen, Laufwegen und der Passgenauigkeit arbeiten."