Krösche und das Ziel Platz 6: "Wir denken nur daran, was wir gewinnen können"

Mit zwei Heimspielen gegen Union Berlin und Werder Bremen startet die Eintracht in den Saisonendspurt. Platz 6 ist das Ziel. Sportvorstand Markus Krösche fordert außerdem, dass die Mannschaft mehr Konstanz an den Tag legt und über einen längeren Zeitraum "guten Fußball" spielt.

Auch am Mittwoch konnte der zuletzt angeschlagen von der schwedischen Nationalmannschaft zurückgekehrte Hugo Larsson (Oberschenkelprobleme) nicht mit der Mannschaft trainieren. Der 19-Jährige stand zwar auf dem Platz, absolvierte aber ein individuelles Programm. Mit einem Startelf-Einsatz gegen Union könnte es somit eng werden, Trainer Dino Toppmöller wird bei dem Mittelfeldspieler nicht das Risiko eines Rückschlags eingehen. Immerhin konnte der zu Beginn der Länderspielpause ebenfalls angeschlagene Sechser Ellyes Skhiri am Dienstag und Mittwoch wieder mit dem Team trainieren. Seinem Einsatz steht voraussichtlich nichts im Weg.

Reicht Platz 6 für die Europa League?

In den verbleibenden acht Bundesligaspielen geht es für die Eintracht darum, den sechsten Platz zu verteidigen. Sollte Leverkusen seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal gerecht werden und den Wettbewerb gewinnen, käme die SGE mit diesem Rang in die Europa League. Dort fühlen sich die Eintracht und ihre Fans nicht erst seit dem Triumph in Sevilla 2022 gegen die Rangers pudelwohl. Mit Heimsiegen gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) und Werder Bremen (5. April, 20.30 Uhr) haben die Hessen nun die Riesenchance, Platz 6 weiter zu festigen.

Klar ist: Angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Augsburg wäre ein Abrutschen in der Tabelle kaum zu verschmerzen. Der Druck ist da, diesen Platz auf Teufel komm raus zu verteidigen. Auf der Hut sein müssen die Spieler, dass sie diese Aufgabe angesichts des vermeintlich komfortablen Vorsprungs nicht unbewusst unterschätzen. Unter anderem spielt Frankfurt noch in Stuttgart und München sowie zu Hause gegen Leverkusen und Leipzig. In Top-Form ist sicherlich der eine oder andere Big Point drin, doch nüchtern betrachtet müssen auch einige Niederlagen einkalkuliert werden. Umso wichtiger sind die nun bevorstehenden Heimspiele, in denen die SGE der klare Favorit ist.

REstprogramm der Eintracht Alle Termine

"Über einen längeren Zeitraum guten Fußball spielen"

"Wir denken nur daran, was wir gewinnen können", betont Markus Krösche. Im Gespräch mit dem kicker erklärt der Sportvorstand: "Der Fokus liegt darauf, dass wir unsere Leistung stabilisieren, konstanter werden und uns als Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben jetzt eine Struktur und Formation gefunden und wollen die Trainingsarbeit nutzen, um an den Automatismen zu arbeiten und dann über einen längeren Zeitraum guten Fußball zu spielen. Wir haben eine gute Ausgangsposition und wollen das internationale Geschäft erreichen."

Das würde die herben Enttäuschungen im DFB-Pokal in Saarbrücken und in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise zwar nicht vergessen machen, in der Liga hätte die Eintracht mit Platz 6 ihr Ziel jedoch erreicht. Speziell die Europa League würde bei vielen Fans auch rasch wieder die Vorfreude auf die neue Saison wecken.