Krösche rüffelt die Mannschaft: "Das haben wir nicht begriffen"

Weder dem FC Augsburg noch Eintracht Frankfurt hilft das Remis weiter. Bei den Hessen setzt man nun alle Hoffnung auf den Pokal.

"Am Ende müssen wir wieder erklären, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben. Das ist irgendwann dann auch schwierig", sagte Kevin Trapp. Auch der Frankfurter Torwart konnte nicht verhindern, dass die Eintracht im Heimspiel gegen den FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Am Mikrofon von "Sky" versucht er sich dann pragmatisch: "Es war heute einfach kein gutes Spiel."

"Sehr viele Fehler" beklagte Trapp im Spiel der Eintracht. Kapitän Sebastian Rode bilanzierte, "dass uns gerade durch den Ausfall von Kolo im letzten Drittel der Punch gefehlt hat." Top-Torjäger Randal Kolo Muani fiel gegen Augsburg kurzfristig wegen Adduktorenproblemen aus. "In der ersten Halbzeit hatten wir gute Konterchancen, die wir nicht gut ausgespielt haben und hinten kriegen wir immer ein blödes Ding", so Rode weiter.

Trapp: "Wir in der Mannschaft wissen sicherlich, um was es geht"

Sportvorstand Markus Krösche übte deutliche Kritik an seiner Mannschaft: "Wenn man die Leistung heute sieht, muss man sagen: Das haben wir nicht begriffen", antwortete er auf die Frage, ob den Frankfurtern bewusst war, dass sie die womöglich letzte Chance auf die Europapokal-Qualifikation über die Liga nun verspielt haben. "Wir müssen heute mit aller Macht das Spiel gewinnen. Das haben wir nicht getan. Das war ein schlechtes Spiel."

"Ich widerspreche ungern meinem Chef", reagierte Trapp auf Krösches Kritik, "aber ich weiß, dass wir in der Mannschaft sicherlich wissen, um was es geht." Und auch Rode wollte die Aussage seines Sportvorstandes so nicht stehenlassen: "Ich glaube, er war auch Spieler. Er weiß, dass man nicht auf Knopfdruck alles erzwingen kann. Wir haben in der ersten Halbzeit wieder viel Gutes gemacht und in der zweiten Halbzeit fehlten uns dann vielleicht hinten raus auch ein paar Körner. Das ist nun einmal momentan so in unserer Phase."

Die Hoffnung lautet DFB-Pokal

Zum nun vierten Mal in Folge endet ein Heimspiel der Frankfurter 1:1, zu wenig für ein Team, das internationale Ambitionen hat - und dessen Chancen auf eine Europapokal-Qualifikation über die Liga immer weiter schwinden. Fünf Punkte beträgt mittlerweile der Abstand auf Platz sechs.

Umso größer ist nun die Hoffnung auf eine Qualifikation für Europa über den Gewinn des DFB-Pokals: Im Halbfinale treffen die Frankfurter am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den VfB Stuttgart. "Wir müssen positiv bleiben und jetzt einfach auf den anderen Wettbewerb, den Pokal, hoffen", forderte Rode. Krösche erwarte, "dass wir das Spiel im Pokal gewinnen" und Trapp betonte, dass dafür "ein Stückchen mehr" vonnöten sein dürfte als gegen Augsburg.

Glasner: "Haben Europa nicht verdient" - Kolo Muani wackelt

Von einer anderen Richtung näherte sich Oliver Glasner der Analyse und der Hoffnung auf das Erreichen der Saisonziele an: "Fakt ist, dass wir mit den Leistungen der letzten Wochen Europa überhaupt nicht verdient haben", so der SGE-Trainer in der "Sportschau". "Wir brauchen da jetzt nicht um den heißen Brei zu reden: Es geht darum, dass wir einfach wieder besser Fußball spielen, dass wir es mal schaffen, hinten die Null zu halten, dass wir mehrere Spieler in torgefährliche Situationen bringen."

Gerade angesichts des angeschlagenen Kolo Muani dürfte die Variabilität im Angriff von enormer Bedeutung für ein mögliches Weiterkommen sein. Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Trainer kurz seinem Top-Stürmer und dessen Einsatzchancen im Pokal: "Ich hab Sorge, dass es bis Mittwoch reicht."