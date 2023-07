Krösche rechnet mit Abgängen von Sow und Borré

Bis Ende August wird sich in der Mannschaft von Eintracht Frankfurt noch einiges tun. Im Trainingslagers berichtet Sportvorstand Markus Krösche vom aktuellen Stand.

Aus dem Frankfurter Trainingslager in Windischgarsten/Österreich berichtet Moritz Kreilinger

Wer bleibt? Wer geht? Für Trainer Dino Toppmöller ist die Situation mit den offenen Fragen in seiner Mannschaft nicht ganz einfach. Das betonte der Frankfurter Trainer erst zu Beginn des Trainingslagers am Sonntag. An diesem Montag brachte Sportchef Krösche etwas Klarheit in die Lage - zumindest was die Pläne sind.

"Alle Spieler wissen über ihre Situation Bescheid. Ich mache das immer so, dass ich offen und ehrlich damit umgehe", berichtete der 42-Jährige. Konkret heißt das: Djibril Sow und Rafael Borré sind als Abgänge in diesem Sommer eingeplant. "Es kann sein, dass bei beiden jetzt etwas passiert", kündigte Krösche an.

Abwarten bei Lindström und Kolo Muani - Wahi einer der Kandidaten

Anders gestaltet sich die Lage bei Jesper Lindström und Randal Kolo Muani. Die beiden Offensivkräfte haben weder einen expliziten Wechselwunsch hinterlegt, noch forciert die Eintracht einen Verkauf: "Es gibt weiterhin keine konkreten Angebote, da müssen wir abwarten."

Gerade die Personalie Kolo Muani dürfte sich erst in der finalen Phase vor Schluss des Transferfensters am 1. September entscheiden. Viel dürfte davon abhängen, wie das Stürmerkarussell in Europa in Bewegung kommt, sollte Harry Kane zum FC Bayern wechseln oder Kylian Mbappé über seine Zukunft entscheiden.

Sicherlich wird es einen Punkt geben, an dem wir entscheiden müssen, ob wir es noch machen. Markus Krösche

"Sicherlich wird es einen Punkt geben, an dem wir entscheiden müssen, ob wir es noch machen", erklärt Krösche und hat dabei die Verpflichtung eines nötigen Ersatz im Hinterkopf. Denkbar ist auch, sich schon vor einem möglichen Verlust des umworbenen Franzosen im Angriff breiter aufzustellen, um vorbereitet zu sein. Montpelliers Elye Wahi (20) ist einer der Kandidaten.

Krösche und der wirtschaftliche Zwang

Krösche sieht den Klub dabei aber nicht in einer Drucksituation "Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit unsere Offensive. Wir haben eine große Variabilität, Geschwindigkeit und Robustheit." Klar ist aber auch: Es gibt eine finanzielle Schmerzgrenze, bei der die Eintracht aus wirtschaftlicher Sicht einem Transfer auch in letzter Minute noch zustimmen muss - auch wenn dann kein Ersatz mehr kommen kann.

Matanovic soll verliehen werden

Doch nicht nur der Markt europäischer Spitzenkräfte beschäftigt Krösche aktuell. Der kopfballstarke Mittelstürmer Igor Matanovic (20), der in der Vorbereitung bisher positiv auffiel und dem langfristig die Bundesliga zugetraut wird, soll in die 2. Liga verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Auch Innenverteidiger Jerome Onguene (25) steht vor einem Leihgeschäft. Der zuletzt an Fürth verliehene Ragnar Ache (24) hingegen befindet sich in konkreten Verhandlungen mit einem Klub und wird die Eintracht wohl zeitnah verlassen.