Krösche lobt das "Herzstück" und die neue Unberechenbarkeit

Für den Aufschwung der vergangenen Wochen gibt es nicht den einen Grund, vielmehr fügen sich viele einzelne Puzzleteilchen in Frankfurt immer besser zusammen. Das gilt insbesondere auch für die Doppelsechs, wo Djibril Sow und Kristijan Jakic mittlerweile prächtig harmonieren und sogar das Toreschießen entdeckt haben.

Für Sow war der spektakuläre Kracher zum 5:2-Endstand gegen Leverkusen bereits das dritte Tor binnen zwei Wochen. Bereits im Heimspiel gegen Union Berlin (2:1) und beim 1:1 in Istanbul hatte er sehenswert getroffen. "Ich weiß, dass ich einen Lauf habe und auf einer Wolke schwebe. Man darf jetzt nicht erwarten, dass ich jedes Spiel ein Tor mache. Aber ich versuche immer mein Bestes", sagt Sow in gewohnter Bescheidenheit.

Oliver Glasner sieht in der gestiegenen Torgefährlichkeit des Sechsers keinen Zufall. "Sie können mal schauen, wie es in den Jahren davor war bei den Mannschaften, die ich trainiert habe. Da schossen die Sechser immer mal wieder das eine oder andere Tor", berichtet der Trainer und erklärt: "Ich denke schon, dass es gewisse Mechanismen gibt, die die Spieler in den vergangenen Monaten vor allem über Videos sehr häufig gesehen haben. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Auch das Selbstvertrauen der letzten Woche hilft uns dabei." Dass auch Sows Nebenmann Jakic immer wieder in Abschlusssituationen kommt und gegen Leverkusen sein erstes Tor für Frankfurt erzielte, stützt diese Argumentation.

Markus Krösche sieht in Jakic und Sow mittlerweile "das Herzstück", erfreut registriert der Sportvorstand: "Sie haben sich gefunden und wachsen sehr gut zusammen. Man merkt immer mehr, dass sie ein gutes Gefühl füreinander haben und die Abstimmung immer besser wird. Sie haben eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive."

Das war ein überragendes Heimspiel, eine Willens- und Energieleistung. Nach dem 1:2 wusste ich, dass wir wieder zurück sind. Djibril Sow

Bemerkenswert ist nicht zuletzt auch der hohe Laufaufwand, beide marschieren über 90 Minuten im Schnitt zwölf Kilometer. Sow spulte in dieser Bundesliga-Saison bereits 169,9 Kilometer ab, womit er ligaweit auf Platz 2 hinter Manuel Prietl (184,4) steht. Anders als der Bielefelder ist Sow jedoch auch international in der Europa League und der Schweizer Nationalmannschaft gefragt, was seine Laufleistung umso beachtlicher erscheinen lässt. Der 25-Jährige steht damit sinnbildlich für das, was Verteidiger Christopher Lenz nach seinem Comeback sagte: "Die Mentalität der Truppe hat keine Grenzen. Gegen Leverkusen drehen nicht viele Mannschaften ein 0:2 in ein 5:2."

Auch für Sow ganz persönlich waren die 90 Minuten eine Achterbahnfahrt. Erst verursachte er mit einem unglücklichen wie ungeschickten Handspiel den Strafstoß zum 0:2, keine zehn Minuten später spielte er einen Weltklasse-Pass in die Schnittstelle auf den durchstartenden Jesper Lindström, der zum 2:2 traf. Mit einem herrlichen Schuss aus der zweiten Reihe in den Winkel krönte Sow schließlich seine Top-Leistung. Sein Fazit: "Das war ein überragendes Heimspiel, eine Willens- und Energieleistung. Nach dem 1:2 wusste ich, dass wir wieder zurück sind."

Variabilität bei den Torschützen

Da auch die Innenverteidiger treffen - Tuta und Evan Ndicka erzielten jeweils ihr zweites Saisontor - spricht zumindest derzeit niemand mehr über den Verlust von Top-Torjäger André Silva. Allein in der Liga weist die Statistik zwölf verschiedene Torschützen aus, in der Europa League kommen in Daichi Kamada und Almamy Toure zwei weitere hinzu. Das stellt auch Boss Krösche zufrieden: "Es freut uns, dass wir bei den Torschützen eine Variabilität haben. Das macht uns unberechenbar und ist natürlich gut." Zu spüren bekommen soll das am Mittwochabend auch Frankfurts Ex-Trainer Adi Hütter, der mit Borussia Mönchengladbach die Eintracht empfängt. Je nach Ausgang der anderen Partien könnte Frankfurt mit einem weiteren Sieg bis auf Platz 6 klettern.