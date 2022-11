Krösche kündigt nach Gala an: "Wir sind noch nicht am Ende"

Im zwölften Spiel binnen sechs Wochen stürmte die Eintracht los, als gäbe es kein Morgen. Mit den müdigkeitsresistenten Frankfurtern war die TSG Hoffenheim über weite Strecken hoffnungslos überfordert.

Zwischen dem 1. und dem 14. Spieltag lagen knapp drei Monate, zwischen den Leistungen der Eintracht an diesen beiden Spieltagen Welten. Schon seit Wochen spielen die Frankfurter groß auf. Doch was die Offensivabteilung am Mittwochabend an Wucht, Entschlossenheit, Geschwindigkeit und Spielfreude auf den Rasen brachte, war noch eine Spur beeindruckender.

Die TSG Hoffenheim war bestens bedient. Statt dem Endergebnis von 4:2 hätte problemlos auch die doppelte Zahl an Frankfurter Toren auf dem Videowürfel aufleuchten können. Wer hätte das vor drei Monaten gedacht, als die Bayern dem amtierenden Europa-League-Champion zum Auftakt gleich mal eine 6:1-Abreibung verpassten.

"Harte Arbeit" stecke hinter dieser Entwicklung, betonte Sportvorstand Markus Krösche. "Wir haben auf der einen Seite eine gewisse Qualität. Eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern mit Potenzial, eine gute Mischung aus fußballerischer Klasse und Geschwindigkeit. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber es ist harte Arbeit. Das Trainerteam arbeitet hervorragend mit der Mannschaft", erklärte der 42-Jährige und kündigte an: "Wir sind noch nicht am Ende."

Bezüglich der Defensivleistung dürfte Krösche von den meisten Zustimmung erhalten, die war auch gegen die TSG ausbaufähig. Doch im gegnerischen Drittel lieferten speziell Randal Kolo Muani, Mario Götze und Jesper Lindström eine Galavorstellung. Nach 30 Minuten stand es bereits 3:0, und das völlig verdient. Eine halbe Stunde purer Fußballlust, für die kein Superlativ zu hoch gegriffen wäre.

Der doppelte Hackentrick, den Lindström und Götze im Zuge des Angriffs zum dritten Tor zelebrierten, war nur einer von etlichen Leckerbissen. Wie Kolo Muani, der sein Vorlagenkonto auf jetzt Elf Assists hochschraubte, das 2:0 von Eric Junior Dina Ebimbe mit einem Pass quer durch die Lücke im Strafraum auflegte, war Anschauungsunterricht in Perfektion. Die Chancenverwertung war der einzige Schönheitsfehler an einem sonst rundum gelungenen Abend für die Stürmer.

Ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht schwankend zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Markus Krösche

Für die Eintracht war es das 23. Pflichtspiel in dieser Saison, das 48. in diesem Kalenderjahr. Doch die Spielfreude überdeckt jegliche Müdigkeit. Die vergangenen acht Spiele, fünf in der Liga, zwei in der Königsklasse und eines im Pokal hat die SGE bis auf eine Ausnahme alle gewonnen - und bei der einzigen Niederlage gegen den BVB kostete eine krasse Fehlentscheidung zumindest beste Chancen auf einen Dreier. So groß die Freude über den aktuellen Lauf auch ist, Krösche versucht die Erwartungen dennoch zu bremsen. "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Das ist nur eine Momentaufnahme. Wir waren auch letztes Jahr mit Ende der Hinrunde sechster, trotzdem sind wir am Ende nur elfter geworden", warnt der Sportchef

Die Art und Weise, die individuelle Qualität und das, was die Akteure im Zusammenspiel daraus machen, liegt aber ein Level höher als im Vorjahr. In dieser Form kann Eintracht Frankfurt allen Bundesligisten Konkurrenz machen. Diese Leistungen gilt es zu konservieren und über den Winter zu retten, wenn am Sonntagabend beim Spiel in Mainz der Schlusspfiff für das Bundesligajahr 2022 ertönt.

Wenn beim Nachbarn der nächste Dreier rausspringt und die Konkurrenz aus Freiburg und Union Berlin Federn lassen, kann die Eintracht Weihnachten sogar als Bayern-Jäger Nummer 1 feiern. Davon wollte Krösche erwartungsgemäß (noch) nichts hören: "Ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht schwankend zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Ich versuche eine Balance zu finden. Wir sind auf einem guten Weg". Wo der Weg hinführt, zeigt das neue Jahr.