Krösche im Interview: "U-19-Bundesliga? So kontaktlos wie Basketball!"

Kürzlich hat der DFB die Reform der höchsten Juniorenligen beschlossen. Für Markus Krösche (42) ein erster Schritt in der Talentförderung, nötig seien aber grundlegende Änderungen.

Als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt erlebt Markus Krösche wie viele seiner Kollegen einen heißen Sommer. Wie nur wenige andere demonstriert er zugleich: Die Verantwortung seines Amtes endet nicht im eigenen Klub. Krösche, Mitglied der DFL-Kommission Fußball, hat immer auch die übergeordneten Entwicklungslinien im Blick. Das Thema Nachwuchsförderung spielt dabei eine zentrale Rolle.

DFB-Projektleiter Joti Chatzialexiou preist die ab 2024/25 greifende Reform der höchsten Juniorenligen als "Meilenstein für kommende Generationen". Werden aus den Nachwuchsleistungszentren der Klubs die Top-Talente also künftig nur so heraussprudeln, Herr Krösche?

Man sollte sich klarmachen: Die neue Ligenstruktur ist nur ein Baustein. Sie bietet ohne Abstiegsdruck definitiv bessere Voraussetzungen, die Spieler wirklich individuell zu fördern, allen möglichst viel Spielzeit zu geben. Aber wenn wir glauben, wir haben jetzt die Struktur geändert, und in ein paar Jahren haben wir deshalb in Deutschland mindestens acht Weltklassespieler, dann sind wir auf dem Holzweg. Dafür ist die Thematik bei Weitem zu vielschichtig.

Was heißt das?

Die Herangehensweise an die Nachwuchsförderung muss sich in Deutschland grundsätzlich ändern. Da ist zum einen der DFB gefordert, aber wir als Klubs genauso. Wir müssen ehrlich hinterfragen: Was ist in den letzten sieben, acht Jahren passiert? Warum haben wir so wenige Talente auf Top-Niveau?

Wie lautet Ihre Antwort?

Seitens der Vereine ist vieles auf der Strecke geblieben. Irgendwann zwischen 2010 und 2014, also in der absoluten Blütezeit unserer A-Nationalmannschaft mit vielen tollen Spielern, haben wir den Fokus verloren. Das Wesentliche im Nachwuchs ist der Spieler - nicht die Mannschaft. In den NLZ wurde aber sehr stark auf Ergebnisse geachtet, die Trainer wurden an Ergebnissen bewertet. Das Wichtigste war, das Spiel am Wochenende zu gewinnen. Der Ansatz geht genau in die falsche Richtung.

Das elementare Umdenken muss bei uns in den Vereinen stattfinden. Markus Krösche

Warum?

Weil er den individuellen Zyklus außer Acht lässt, dem jeder Jugendspieler unterliegt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen beginnen doch schon beim Geburtsmonat innerhalb eines Jahrgangs. Später kommen Wachstumsschübe, natürliche Formschwankungen. Wer all das nicht berücksichtigt, wird zwangsläufig jede Menge Talente verlieren auf dem Weg. Das elementare Umdenken muss also bei uns in den Vereinen stattfinden. Wie bewerten wir unsere Trainer? Auf welche Inhalte achten wir in den NLZ? Legen wir den Fokus wirklich auf die individuelle Entwicklung?

Welche Konsequenzen schweben Ihnen vor?

Ein wesentlicher Aspekt ist beispielsweise die Periodisierung der Trainingswoche. Die war bisher immer aufs kommende Spiel ausgerichtet. Im Profibereich ist das natürlich genau richtig - und im Nachwuchs grundfalsch. Dort muss viel individueller belastet werden. Der eine hat vielleicht athletischen Nachholbedarf, ein anderer fußballerischen. Daran muss mit jedem Spieler über einen längeren Zeitraum perspektivisch gearbeitet werden, ohne Rücksicht darauf, ob er am Wochenende 100-prozentig frisch ins Spiel geht. Wichtig sind außerdem die generellen altersspezifischen Inhalte.

Konkret?

Wir dürfen nicht schon in der U 12 die Spieler mit Taktik und Formationen überfrachten. Im Grundlagen- und Aufbaubereich geht es erst mal um die Basistechniken: Passspiel, Ballannahme und -mitnahme, Entscheidungsverhalten. Auch freies Spiel, damit sich Kreativität entfalten kann. Taktische Themen kannst du im Leistungsbereich noch früh genug forcieren. Und dann kommen wir in die alles entscheidende Phase des Übergangsbereichs.

Was bedeutet: alles entscheidend?

Dass wir die Jungs so früh wie möglich in den Seniorenbereich bekommen. Wir reden über Franzosen, Portugiesen, Spanier - die spielen sehr früh schon in den Profiligen. Portugiesen und Spanier können mit ihren 2. Mannschaften in der 2.Liga antreten, in Frankreich spielen immer wieder 16-Jährige schon regelmäßig in der Ligue 2. Es gibt eine klar belegte Korrelation zwischen frühem Einstieg in den Seniorenbereich und einer erfolgreichen Profilaufbahn. Es gibt keine so klare Korrelation zwischen Erfolgen im Nachwuchsfußball und einer hohen Durchlässigkeit. Und das ist nicht der einzige nachgewiesene Zusammenhang, den man beachten sollte.

Welchen noch?

Je höher die Verweildauer eines Spielers im selben NLZ, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er Profi wird. Wir aber haben zu viele NLZ-Wechsel, weil die großen Vereine viel zu sehr jahrgangsbezogen denken. Sie wollen im nächsten Jahrgang die bestmögliche Mannschaft haben, um erfolgreich zu sein. Aber das zerstört Entwicklungen. Dass Klubs keine Talente mehr abwerben und Berater nicht mehr auf entsprechende Wechsel drängen, dürfte aber ein frommer Wunsch bleiben … Letztlich muss es ein Agreement zwischen den Klubs geben. Und du musst Dinge von Verbands- und Ligaseite aus regeln. Wer sich einmal für ein NLZ entschieden hat, der sollte - plakativ gesagt - bis zum 16. Lebensjahr nicht mehr wechseln dürfen. Für anschließende Wechsel sollte dann die bestehende Ausbildungsentschädigung verdoppelt oder besser verdreifacht werden. Damit die Klubs, die einen jungen Spieler holen, sich gründlich überlegen müssen: Glauben wir wirklich daran, dass dieser Junge Fußballprofi wird? Oder holen wir ihn einfach mal dazu, weil wir nächste Saison eine möglichst erfolgreiche Mannschaft haben wollen? Genau in diesem Kontext müsste es dann auch eine Kaderbegrenzung für Nachwuchsteams geben.

Warum?

Manche Klubs haben sogar eine Schattenmannschaft, also im U-17-Bereich Spieler, die gar nicht registriert sind. Aber wir müssen die Jungs doch ans Spielen bekommen, unbedingt. Zugleich müssen wir die Fluktuation begrenzen. Wenn eine Mannschaft in die nächsthöhere Jahrgangsstufe geht, dürften, um mal eine Größenordnung in den Raum zu stellen, maximal 30 Prozent der Spieler getauscht werden. Kontinuität muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Also: Wenn Vereine sich für einen Nachwuchsspieler entscheiden, sollten sie im Grundsatz bereit sein, ihn durch einen Entwicklungsprozess zu begleiten, der auch Schwankungen beinhaltet. Spieler dürfen nicht mehr inflationär geholt und nach einem Jahr wieder weggeschickt werden, weil sie sich ausgerechnet in dieser Phase vielleicht nicht weiterentwickelt haben. Solche Regularien müssen geschaffen werden - und noch einige mehr.

Bis zum Alter von 18 Jahren brauchen wir einen Salary Cap. Markus Krösche

Bitte sehr …

Es müsste, ähnlich wie in England, einen Gebietsschutz geben, sodass NLZ-Vereine bis zu einem gewissen Alter nur Spieler aus einem bestimmten Umkreis aufnehmen dürfen. Und: Bis zum Alter von 18 Jahren brauchen wir einen Salary Cap. Also eine Höchstsumme, die einem Jugendspieler gezahlt werden darf, der noch nicht im Profibereich angesiedelt ist. Dann wäre auch das Geld für Spieler wie für Berater kein Anreiz mehr, einen Wechsel zu betreiben. Wir haben in Deutschland die Riesenchance, über einen Salary Cap das Problem der zu häufigen und frühen Wechsel zu lösen. Gleichzeitig sage ich: Es würde reichen, mit den NLZ überhaupt erst ab der U 12 zu beginnen, die Spieler sich vorher so lange wie möglich bei ihren Heimatklubs entwickeln zu lassen, wo sie die meiste Spielzeit bekommen.

Aber eine gezielte altersgemäße Förderung ist schon in deutlich jüngeren Jahren enorm wertvoll. Warum sollten das die NLZ-Vereine mit ihren Rahmenbedingungen und ihrer Kompetenz dem Dorfklub überlassen?

Sollen sie ja nicht, sondern mit ihrem Know-how selbst rausgehen an die Basis in ihrer jeweiligen Region, Kooperationen schaffen, mithelfen, Trainer auszubilden. Das gehört zur Verantwortung der Profivereine - aber vor allem auch des DFB. Der DFB muss viel mehr investieren in die Trainerausbildung bei den Vereinen an der Basis. Wenn dort die Qualität der Trainer gesteigert wird, bildet sich automatisch ein viel größerer Pool an besser ausgebildeten Spielern, die gleichzeitig schon viel Spielzeit bekommen haben. So entsteht doch überhaupt erst mal wieder die Bolzplatzmentalität, die wir uns alle zurückwünschen. Und die Besten aus diesem Spielerpool gehen dann ab der U 12 ins NLZ.

Wie genau stellen Sie sich den Beitrag des DFB vor?

Der DFB muss als Organisation den Schwerpunkt auf Trainerentwicklung legen und in einer entsprechend hohen Anzahl Trainerentwickler einstellen, die in die Region zu den kleinen Vereinen gehen. Das macht der DFB bisher ansatzweise, aber nicht konsequent. Da muss man halt auch mal Geld in die Hand nehmen und Leute einstellen. Der DFB ist doch hauptverantwortlich für die Ausbildung der Trainer. Da sind die Lehrgänge im Rahmen der Lizenzen nur ein Teil. Du musst auch rein in die Vereine, dort Fortbildungen anbieten zu Trainingsgestaltung, Altersspezialisierung. Zusätzlich muss der DFB auch in die Schulen, um Kinder überhaupt wieder zum Fußballspielen zu kriegen. Aber wie gesagt: Auch wir Profiklubs sind gefordert, Verantwortung für unsere Region mit zu übernehmen. Wir gehen das bei uns jetzt über verschiedene Kooperationen konkret an.

Noch mal zum Thema Übergangsbereich: Sollte eine 2. Mannschaft, wie sie die Eintracht unter Ihrer Regie vor einem Jahr wieder installiert hat, zur Lizenzierungsbedingung werden?

Es war jedenfalls ein Fehler, diese Regelung damals aufzulockern. Aber man muss ehrlicherweise sagen: Wie sinnvoll es im Einzelfall wirklich ist, hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Klubs ab. Entscheidend bleibt: Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit möglichst viele junge Spieler möglichst früh im Herrenbereich ankommen. Man sollte den wirtschaftlichen Anreiz, auf junge Spieler zu setzen, noch erhöhen. Zum Beispiel den Fördertopf von DFL bzw. DFB für den Einsatz von U-23-Spielern in den ersten drei Ligen aufstocken und eine solche Regelung auch auf die Regionalligen ausweiten. Eine weitere Möglichkeit könnte das Zweitspielrecht für junge Erstligaprofis bei einem Zweit- oder Drittligisten sein.

Warum ist es überhaupt so wichtig, möglichst früh bei den Erwachsenen einzusteigen, unabhängig von der Höhe der Liga?

Das größte Defizit von Nachwuchsspielern, die im Seniorenbereich ankommen, liegt in der körperlichen Belastbarkeit, der Intensität. Da sind wir wieder beim Thema Periodisierung. Es kann nicht sein, dass im Nachwuchsfußball trainiert wird mit dem Ziel, die besten Spieler fürs Wochenende frisch zu haben, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen die Belastung und Intensität generell erhöhen, um das Gap zwischen Nachwuchs- und Profibereich zu verkleinern. Das schaffst du, indem du junge Jahrgänge nach oben durchschiebst und sie dann auch früher in den Seniorenbereich bringst. Diese Erfahrung haben wir gerade bei der Eintracht jetzt ganz deutlich gemacht.

Inwiefern?

Wir hatten letzte Saison fünf U-19-Spieler in unserem Hessenliga-Team. Die haben dort gegen 24-, 25-Jährige gespielt, die auch mal in NLZ ausgebildet worden sind. Da ging es extrem um Intensität, Zweikampfhärte. Wenn ich mir dann im Vergleich dazu U-19-Bundesligaspiele angeschaut habe, kam ich mir dort vor wie bei einem kontaktlosen Sport wie Basketball.

Ist die Bereitschaft der Klubs, auf junge Spieler zu setzen, wirklich geringer als die Bereitschaft der Talente, den steinigen Weg über die 3. Liga oder gar 4. Liga zu gehen?

Beides spielt eine Rolle. Ich glaube: Wenn wir den Salary Cap hinbekommen, dann wird die vermeintliche Fallhöhe, aus einem NLZ zu einem Viert- oder Drittligisten zu gehen, als nicht mehr so hoch wahrgenommen.

Was ist dran an der These, dass die Jugendlichen in den NLZ zu viel Komfort genießen?

Das ist natürlich ein schmaler Grat. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur mittlerweile, und es wäre Blödsinn, zu sagen: Wir bilden die Jungs zukünftig lieber in Bretterbuden aus. Aber wir sollten den Status von Nachwuchsspielern wieder etwas runterschrauben und Privilegien abbauen. Wir müssen innerhalb der NLZ Widerstände schaffen. Es sollten nicht im NLZ andere Rahmenbedingungen als im Lizenzspielerbereich vorherrschen.

Viele Jungs können heute mit Kritik gar nicht mehr umgehen. Markus Krösche

Was meinen Sie damit?

Wer einmal das Etikett "Top-Talent" hatte, der wurde oft durchgeschoben. Auch wenn seine eigene Bereitschaft, sich zu entwickeln, nachgelassen hat, er schlechter trainiert hat. Da hieß es oft: Das ist ein Top-Talent, der muss spielen. Aus diesem Statusdenken müssen wir raus und auch wieder härter mit den Jungs umgehen, sie auch mal kritisieren. Viele Jungs können heute mit Kritik gar nicht mehr umgehen.

Das ist aber letztlich nicht die Schuld der Jugendlichen, sondern derjenigen, die sie ausbilden bzw. erziehen …

Ja, klar. Deshalb sage ich ja: Wir müssen das ändern. Kritik gehört zum Fußball und generell zu jeder Entwicklung. Wenn ein U-19-Spieler ins Profitraining kommt und einen Fehlpass spielt, kann es schon mal passieren, dass ein erfahrener Spieler ihn zurechtweist. Und dann wird der Junge mit 18 Jahren zum ersten Mal kritisiert? Das darf doch nicht sein! Es geht nicht darum, jemanden unter Druck zu setzen, anzubrüllen oder zu bestrafen. Aber wir müssen klarer und offener mit den Jungs umgehen. Wer Profifußballer werden will, muss lernen, mit Kritik umzugehen. Anders geht es nicht.

Und warum beherzigen das die Trainer nicht?

Da sind wir wieder beim Thema. Um Kritik empfangen zu können, brauchst du erst mal jemanden, der auch konstruktiv kritisiert. Wer kann das heute noch? Gerade auch in dieser Beziehung müssen wir die Trainer als Persönlichkeiten entwickeln. Das ist einer der wichtigsten Schwerpunkte überhaupt für eine bessere Nachwuchsausbildung.

Eine andere Problematik ergibt sich aus der Bezahlung der Trainer. Weil sie in den unteren Jahrgängen meist deutlich schlechter verdienen, wollen sie möglichst schnell persönlich Karriere machen, anstatt sich voll auf die Entwicklung ihrer Spieler zu konzentrieren.

Auch das muss sich verändern. Wir brauchen Jahrgangsexperten für die jeweiligen Altersstufen. Und für diese Experten darf es kein monetärer Anreiz sein, U-19-Trainer zu werden, weil der am meisten verdient. Wir müssen da eine Angleichung finden. Das wird man aber nicht regulieren können, sondern es muss jeder Klub für sich entscheiden.

In Frankfurt haben Sie es in der Hand. Setzen Sie es also um?

Es geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist definitiv der Plan, die Diskrepanz zu verringern. Ihre Bestandsaufnahme ist klar und deutlich, die geforderten Maßnahmen klingen folgerichtig. Aber wie realistisch ist die konkrete Umsetzung? Ich stehe mit meinen Gedanken ja nicht allein da. In der DFL-Kommission Fußball beschäftigen wir uns seit einiger Zeit sehr intensiv mit diesen Themen. Generell ist unter den Verantwortlichen der Profiklubs schon ein gewisses Umdenken zu registrieren. Das Bewusstsein dafür wächst spürbar, dass wir alle auch mal die Vereinsbrille absetzen und überlegen müssen: Mit welchen Maßnahmen und Regularien lässt sich bundesweit die Anzahl der Talente erhöhen, die potenziell Bundesligaprofi werden können? Davon profitieren wir dann perspektivisch alle.

Dieser Text erschien zuerst in der kicker-Ausgabe Nr. 58 am 17. Juli 2023.

Interview: Julian Franzke und Thiemo Müller