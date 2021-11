Krösche: "Hasebe ist ein Schlüssel geworden"

Immer besser sitzende Automatismen, personelle Kontinuität, ansteigende Formkurven einzelner Spieler und ein generell gewachsenes Selbstvertrauen - für den Aufschwung der vergangenen Wochen gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist - wieder einmal - auch Makoto Hasebe, dessen Karriereherbst ein einziger Frühling ist.

Der bald 38 Jahre alte Japaner spulte in der zurückliegenden englischen Woche dreimal 90 Minuten ab - eine Leistung, die gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Mit seiner Erfahrung, Abgeklärtheit und spielerischen Klasse hilft Hasebe der Mannschaft ungemein weiter. Die fußballerische Weiterentwicklung hängt nicht nur, aber auch mit der Aufstellung des früheren Mittelfeldspielers im Zentrum der Dreierabwehrkette zusammen. "Gerade im Spielaufbau ist Makoto einer unserer besten Fußballer im Kader. In den letzten Wochen ist er ein Schlüssel geworden für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen", lobte Markus Krösche nach dem 2:1 gegen Union Berlin. Von Hasebes Routine und Führungsqualitäten scheinen auch die jungen Innenverteidiger an seiner Seite, Tuta (22) und Evan Ndicka (22), zu profitieren. Der Sportvorstand erläuterte: "Makoto ist ein extrem intelligenter Spieler mit unheimlich viel Erfahrung. Er schafft es, die anderen Jungs durch sein Coaching so zu steuern, dass er sich auf seine Stärken konzentrieren kann."

Zweikampfwerte sprechen für Hinteregger

Trainer Oliver Glasner steht nun vor einem Luxusproblem in der Abwehr. Publikumsliebling Martin Hinteregger war seit seinem Wechsel zur Eintracht im Januar 2019 stets gesetzt. Zuletzt musste er wegen Sprunggelenkproblemen kürzertreten, in Freiburg und gegen Antwerpen stand er deshalb nicht im Kader, gegen Union Berlin saß er 90 Minuten auf der Bank. Laut Glasner hatte Hinteregger zuvor lediglich am Freitag und Samstag mit der Mannschaft trainiert. Nun stellt sich die Frage, ob Hinteregger seinen Platz zurückerobern kann. Für Hasebe sprechen vor allem die Qualitäten im Spielaufbau und die strategischen Fähigkeiten als Lenker und Denker, Hinteregger ist wiederum der bessere Zweikämpfer. Laut des Datenanbieters "Opta" gewinnt der Österreicher in dieser Saison durchschnittlich 62,0 Prozent seiner Duelle, bei Hasebe sind es lediglich 40,8 - ein eklatanter Unterschied. "Mit seiner Erfahrung antizipiert Hase viele Situationen sehr gut. Auch fußballerisch bringt er die Mannschaft weiter. Hinti ist über seine Robustheit der größere Zweikämpfer", sagte Krösche am vergangenen Donnerstag im kicker.

Gute Belastungssteuerung

In den bevorstehenden englischen Wochen werden voraussichtlich beide Defensivspieler auf Einsätze von Beginn an kommen, denn das knackige Programm mit fünf Pflichtspielen innerhalb von 15 Tagen dürfte selbst für Altmeister Hasebe etwas zu ambitioniert sein. Für Glasner stellt sich die Situation komfortabel dar: Je nach Gegner kann er entscheiden, welche Qualitäten im Zentrum der Dreierkette mehr gefragt sind. Auch auf den anderen Positionen hat der Coach die freie Wahl. Dass trotz der Doppelbelastung derzeit alle Profis fit und einsatzbereit sind, ist außergewöhnlich und spricht für eine gute Belastungssteuerung im Training.