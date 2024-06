Kroatischer EM-Teilnehmer Labrovic ein heißer Kandidat in Augsburg

Der FC Augsburg sucht bekanntlich einen Torwart, der in Konkurrenz zur bisherigen Nummer 1 Finn Dahmen treten soll. Nun könnte der Klub bei HNK Rijeka fündig geworden sein.

Wie mehrere kroatischen Medien zuerst berichtet haben, bemüht sich der FC Augsburg um die Dienste von Nediljko Labrovic. Kicker-Recherchen bestätigen ein Interesse des FCA, der 24-Jährige gehöre zum engen Kandidatenkreis, heißt es aus Vereinskreisen. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. Kein Thema ist dagegen Darmstadts Marcel Schuhen, der auf dem Markt offenbar angeboten wird.

Labrovic ist 1,96m groß, sein Vertrag beim kroatischen Vizemeister läuft bis 2025, Ablöse würde also nur noch in diesem Sommer fällig. Er kassierte in dieser Saison in 35 Einsätzen 30 Gegentore, reist nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft am 24. März dieses Jahres beim 4:2 gegen Ägypten als einer von zwei Ersatztorhütern zum Turnier nach Deutschland. Ob sich seine Zukunft vorher noch klärt?

Beim FC Augsburg würde Labrovic in Konkurrenz zu Finn Dahmen treten, der im vergangenen Sommer aus Mainz kam und sofort Stammkeeper wurde. Allerdings sind die Verantwortlichen beim FCA nicht rundum mit der Leistung des ehemaligen U-21-Europameisters zufrieden, sie wollen einen Konkurrenzkampf.

Bei Koubek riecht es nach Abschied

Tomas Koubek konnte diesen nicht bieten, er kam erst in den letzten drei Saisonspielen für den verletzten Dahmen zum Einsatz. Der Vertrag des 31-jährigen Tschechen läuft aus, es riecht nach Abschied. Höchstens als Nummer 3 könnte er noch bleiben, allerdings kehrt Daniel Klein von einer Leihe nach Sandhausen zurück, den jungen Marcel Lubik (20) hat der FCA ebenfalls noch unter Vertrag. Gesucht wird zudem ein neuer Torwarttrainer, Marco Kostmann hat die Augsburger nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Dahmen erholt sich derweil von einer Operation am Sprunggelenk, er soll zum Vorbereitungsstart wieder fit sein und muss sich dann neuer Konkurrenz stellen. Bei allen Stärken im Eins-gegen-eins ist vor allem sein Verhalten bei hohen Bällen in den Strafraum verbesserungswürdig. Labrovic oder ein anderer: Es deutet sich ein heißer Kampf um den Platz im Augsburger Tor an.