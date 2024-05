Kroatiens EM-Kader: Vier Bundesliga-Profis dabei - und zwei hoffen noch

Bei der EM in Deutschland muss Kroatien die vermeintliche "Todesgruppe" überstehen, um den Traum vom ersten Halbfinale bei einem kontinentalen Turnier zu verwirklichen. Auf vier Bundesliga-Profis vertraut Trainer Zlatko Dalic. Ein Duo hofft noch.

Die Europameisterschaft rückt immer näher, am Pfingstmontag hat mit Kroatien auch die erste Mannschaft der Gruppe B ihren vorläufigen EM-Kader bekanntgegeben. Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic vertraut dabei insgesamt vier Bundesliga-Profis: Neben Leverkusens Josip Stanisic sind auch Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Juranovic (Union Berlin) und Lovro Majer (Wolfsburg) im 26-köpfigen Aufgebot des WM-Dritten vertreten.

Zwei weitere Deutschland-Legionäre könnten hinzukommen, da Augsburgs Kristijan Jakic und KSC-Torjäger Igor Matanovic, den Eintracht Frankfurt für die nächste Saison fest einplant, auf der Ersatzliste stehen.

Dass Dalic die Vorbereitung auf das Turnier vorerst mit nur zwölf Spielern starten muss, nennt der kroatische Coach ein "Problem". Doch die "Turniermannschaft" darf so oder so nicht unterschätzt werden: "Wir haben in fünf Jahren drei Medaillen gewonnen, das ist nicht normal."

Kritik an Perisic-Nominierung? "Er wird seine Chance bekommen"

Kritik ob der Nominierung von Ivan Perisic, der wegen eines Kreuzbandrisses kaum zu Einsätzen für Hajduk Split in dieser Saison kam, kam Dalic nicht nachvollziehen. "Er hat alles getan, um wieder in Form zu kommen. Er wird seine Chance bekommen. Wir werden nichts erzwingen. Aber es ist ein Gewinn für uns, dass er in die Nationalmannschaft zurückkehrt", so der 57-Jährige.

Auch den zwischenzeitlich verletzten Osasuna-Angreifer Ante Budimir nennt Dalic den "richtigen Kandidaten für die Nationalmannschaft". Luka Modric, dessen Spielanteile bei Real Dalic monierte, sei ohnehin über jeden Zweifel erhaben.

Wir sind uns bewusst, dass es nie eine größere und bessere Unterstützung als in Deutschland geben wird. Zlatko Dalic

Die Vorbereitung nehmen die Kroatien am 26. Mai auf, dann steht ein knapp zweiwöchiges Trainingslager in Rijeka an. Härtetests sind die Duelle mit Nordmazedonien (3. Juni) und Portugal (8. Juni). "Dieses Freundschaftsspiel in Lissabon ist eine echte Bewährungsprobe vor dem EM-Auftakt gegen Spanien", weiß Dalic.

Am Tag nach dem Portugal-Spiel bezieht Kroatien sein Turnier-Quartier im brandenburgischen Neuruppin. In Gruppe B warten Spanien (15. Juni in Berlin), Albanien (19. Juni in Hamburg) und Titelverteidiger Italien (24. Juni in Leipzig). "Wir haben die härteste Gruppe der EURO", sagt Dalic, der dem Turnier dennoch euphorisch entgegenblickt: "Wir sind uns bewusst, dass es nie eine größere und bessere Unterstützung als in Deutschland geben wird."

Kroatiens EM-Kader im Überlick:

Tor: Dominik Livakovic (Fenerbahce), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Abwehr: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)

Mittelfeld: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (RB Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Sturm: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)

Ersatz: Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Lyon), Kristijan Jakic (Augsburg), Dominik Kotarski (PAOK), Toni Fruk (Rijeka), Marin Ljubicic (LASK), Igor Matanovic (Karlsruhe), Niko Kristian Sigur (Hajduk Split), Petar Sucic (Dinamo Zagreb)