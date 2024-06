Kroatiens 2:2 hat Folgen: So erreicht Deutschland heute das EM-Achtelfinale

Mit dem 5:1 gegen Schottland hat sich die deutsche Nationalelf eine perfekte Ausgangslage für den Achtelfinaleinzug bei der EM geschaffen. Wie es schon am heutigen Mittwoch klappt.

Bei den letzten Turnieren begann bei der deutschen Nationalmannschaft immer schon früh das hektische Rechnen: Was muss passieren, damit nach dem Fehlstart noch der Einzug in die K.-o.-Runde gelingt? Bei der Heim-EM 2024 lässt sich die Lage erst einmal deutlich entspannter begutachten.

Nach dem 5:1 gegen Schottland führt Deutschland die Gruppe A nach dem ersten Spieltag gleich an, auch wenn die Schweiz beim 3:1 über Ungarn ebenfalls drei Punkte einsammelte. Schon beim zweiten EM-Auftritt kann die DFB-Auswahl das Ticket für das Achtelfinale klar machen.

Auf der sicheren Seite ist die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Sieg gegen Ungarn am heutigen Mittwoch (18 Uhr) in Stuttgart - und zwar unabhängig davon, wie Schottland und die Schweiz beim Aufeinandertreffen im Anschluss abschneiden (21 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Zwar könnten auch bei einem deutschen Sieg gegen Ungarn Schottland und die Schweiz theoretisch noch jeweils auf sechs Punkte kommen. Durch Kroatiens 2:2-Remis gegen Albanien am Mittwochnachmittag steht aber fest, dass sechs Punkte definitiv reichen werden, um als einer der besten vier Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen. Mit Kroatiens Gruppe B und der Gruppe C um England gibt es schon jetzt zwei Gruppen, in denen der Gruppendritte mit weniger als sechs Zählern ins Ziel kommen wird.

Sehr wahrscheinlich reichen vier Punkte zum Weiterkommen

Das ist aber alles ohnehin sehr theoretischer Natur. Denn seit der neue Modus 2016 erstmals griff, reichten immer vier Punkte, um eine EM-Vorrunde zu überstehen. Portugal schaffte es 2016 gar mit drei Unentschieden - und wurde Europameister.

Als Gruppensieger würde Deutschland im Achtelfinale am 29. Juni (21 Uhr) in Dortmund auf den zweiten der Gruppe C um England, Dänemark, Serbien und Slowenien treffen; als Gruppenzweiter drei Stunden früher in Berlin auf den Zweiten der Gruppe B um Spanien, Italien, Kroatien und Albanien. Mit wem es der Gastgeber als Gruppendritter im Achtelfinale zu tun bekäme, hängt davon ab, welche anderen Gruppendritten weiterkommen. Möglich sind die Sieger der Gruppen B, E und F.