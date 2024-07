Kroatien zehnmal so viel wie Deutschland: Die Geldstrafen der Gruppenphase

Die EM ist bislang ein voller Erfolg, tolle Tore, spannende Spiele und frenetische Fans prägen das Bild - und dennoch verteilte die UEFA in der Vorrunde knapp 1,3 Millionen Euro an Strafen. Nur drei Nationen mussten nicht blechen, Deutschland zählt nicht dazu.

Nahezu sämtliche Strafen hängen zusammen mit Fehlverhalten von Fans - mit einer Ausnahme. Deutschland wurde gleich zweimal sanktioniert, weil man nicht ausreichend für die Sicherheit des Spielfelds gesorgt hatte. Geahndet wurde dabei, dass in den portugiesischen Vorrundenspielen gegen die Türkei und Georgien Fans aufs Spielfeld gelangt waren.

Mit 23.375 Euro an Strafen befindet sich der DFB im Mittelfeld der Sünder, knapp hinter Italien (30.000 Euro) und vor der Ukraine (23.000). Kroatien führt das Feld indes klar an. Die Feurigen wurden mit 220.875 Euro bestraft, was fast das Zehnfache der deutschen Summe ist. Dreistellig sind übrigens auch Albanien (171.375 Euro) und Serbien (166.625). Es folgen die Türkei (95.125 Euro) und die Schweiz (91.750 Euro).

Die meisten Strafen wurden verhängt, weil entweder Gegenstände aufs Feld geworfen oder Pyrotechnik gezündet worden war, Fehlverhalten von Spielern respektive Teamoffiziellen - England und Rumänien wurden zudem mit jeweils 10.000 Euro für das Auspfeifen von gegnerischen Hymnen zur Kasse gebeten. Die Schweiz, Ungarn, Albanien, Serbien, Slowenien, Rumänien und Dänemark wurden darüber hinaus auch wegen unangebrachter Botschaften belangt.

Kroatien, Ungarn, die Schweiz, Polen, Rumänien, Albanien, Serbien und Belgien erhielten zudem in jedem Gruppenspiel eine Strafe. Insgesamt wurden 21 von 24 Teilnehmern bestraft, gänzlich straffrei blieben lediglich Frankreich, Spanien und die Slowakei.

Alle Strafen der Gruppenphase im Überblick*

Kroatien: 220.875 Euro

Albanien: 171.375 Euro

Serbien: 166.625 Euro

Türkei: 95.125 Euro

Schweiz: 91.750 Euro

Rumänien: 84.250 Euro

Ungarn: 82.250 Euro

Österreich: 59.875 Euro

Polen: 56.375 Euro

Slowenien: 51.250 Euro

Georgien: 46.000 Euro

Italien: 30.000 Euro

Deutschland: 23.375 Euro

Ukraine: 23.000 Euro

Niederlande: 20.500 Euro

Belgien: 17.000 Euro

Tschechien: 17.000 Euro

England: 12.500 Euro

Dänemark: 10.000 Euro

Schottland: 9000 Euro

Portugal: 5.250 Euro

Frankreich: 0 Euro

Slowakei: 0 Euro

Spanien: 0 Euro

*Quelle: UEFA