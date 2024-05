Kroatien-Trainer Dagur Sigurdsson nominiert vorläufiges Olympiaaufgebot

Zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat Dagur Sigurdsson 20 Spieler nominiert. Kroatien möchte das Aufgebot bis Turnierbeginn auf 17 Mann reduzieren.

20 Spieler hat Dagur Sigurdsson in den kroatischen Kader zur Vorbereitung auf Olympia berufen. Vier davon stehen im Tor. Der Grund: Dominik Kuzmanovic wurde erst kürzlich operiert und ist für die Spiele in Paris fraglich. Neben dem Deutschland-Schreck stehen also Matej Mandic, Filip Ivic und Sandro Mestric im Aufgebot.

Sigurdssons wichtigstes Kriterium bei den Feldspielern ist derweil die flexible Einsetzbarkeit in Angriff und Abwehr. "Wir haben in den letzten Spielen gegen Norwegen und Dänemark gesehen, dass es schwierig ist, Spezialistenwechsel vorzunehmen", erklärte der Trainer auf der Verbandswebsite.

Weiter sagte er: "Ich hoffe, dass sie alle bereit sind und dass es keine weiteren Änderungen geben wird, aber ich betone, dass wir 15 weitere Spieler haben, die auf der breiteren Liste stehen und jederzeit konkurrenzfähig sein können." Wechsel sind also nicht ausgeschlossen. Das Team trifft sich am 25. Juni in Zagreb und wird danach nach Prelog weiterziehen. Am 7. Juli folgt ein Test gegen Ägypten.

Danach pausiert Kroatien vier Tage, ehe sich am 11. Juli das finale Olympiaaufgebot in Opatija trifft. Dann will Sigurdsson nur noch 17 Spieler dabeihaben. Am 17. Juli folgt die Generalprobe gegen Gastgeber Frankreich.

Vorläufiges Olympiaaufgebot Kroatien

Torhüter: Dominik Kuzmanovic (RK Nexe), Matej Mandic (RK Zagreb), Filip Ivic (Chambery/FRA), Sandro Meštric (Kielce/POL)

Linksaußen: David Mandic (MT Melsungen/GER), Marin Jelinic (Pick Szeged/HUN)

Rückraum Links: Zvonimir Srna (RK Zagreb), Tin Lucin (Wisla Plock/POL), Josip Šarac (Frisch Auf Göppingen/GER), Marko Mamic (SC DHfK Leipzig/GER)

Rückraum Mitte: Domagoj Duvnjak (THW Kiel/GER), Luka Cindric (Dinamo Bukarest/RUM)

Rückraum Rechts: Ivan Martinovic (MT Melsungen/GER), Luka Lovre Klarica (RK Zagreb), Mateo Maraš (Tatabanya/HUN)

Rechtsaußen: Mario Šoštaric (Pick Szeged/HUN), Filip Glavaš (RK Zagreb)

Kreisläufer: Veron Nacinovic (Montpellier HB/FRA), Nikola Grahovac (Balingen-Weilstetten/GER), Marin Šipic (Kriens-Luzern/SUI)