Kroatien statt USA: ManCity reist ohne Gündogan ins Trainingslager

Nationalspieler Ilkay Güdogan steht nicht im 26-köpfigen Aufgebot des englischen Meisters Manchester City, das zur Vorbereitung auf die neue Saison in die USA fliegt. Grund dafür könnten Probleme mit den amerikanischen Corona-Einreisebestimmungen sein.

Während die restlichen Stars des englischen Meisters zur Vorbereitungstour in die USA aufbrechen, muss Ilkay Gündogan in England bleiben. Über den Grund der Nichtberücksichtigung des deutschen Nationalspielers, der in der vergangenen Saison in 27 Premier-League-Partien (8 Tore) auf dem Platz stand und zudem auch Vize-Kapitän der Himmelblauen war, machte der Verein zunächst keine Angaben. Nach Informationen des amerikanischen Sportmagazins "The Athletic" sind allerdings die Corona-Einreisebestimmungen der USA die Ursache des Fehlens des 31-Jährigen.

Nach seiner ersten Infektion mit dem Corona-Virus im September 2020 hatte sich Gündogan im vergangenen Sommer zum ersten Mal impfen und galt damit - auch in Deutschland - als vollständig geimpft. "Ich hatte ziemlich alle Symptome. Angefangen mit Fieber, Halskratzen, Geschmacksverlust. Ich hatte mich so schlecht gefühlt, wie vorher noch nie", erzählte der ehemalige Nürnberger und Dortmunder nach seiner ersten Erkrankung.

Eine zweite Impfung für die Reise in die USA sollte in diesem Sommer folgen, doch eine erneute Infektion durchkreuzte diesen Plan. Wie "The Athletic" berichtet, hätten Ärzte in der Folge von einer weiteren Impfung vor dem Ablauf der Dreimonats-Frist abgeraten. Ohne eine zweite Impfung ist die Einreise in die USA nach aktueller Rechtslage allerdings nicht möglich.

Statt in die USA fliegt Gündogan nun laut dem Magazin-Bericht nach Kroatien - ins Trainingslager der U 23, um sich dort auf die neue Saison vorzubereiten.