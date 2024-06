Kroatien startet in Olympia-Vorbereitung: "Können es kaum erwarten, loszulegen"

Die kroatische Nationalmannschaft startete am Dienstag (25. Juni) in die erste Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele. In Prelog steht bis zum 7. Juli der anspruchsvollste Teil der Vorbereitung mit Fokus auf die körperliche Fitness an.

Dagur Sigurdsson bereitet sich mit Kroatien auf die Olympischen Spiele vor. Sascha Klahn