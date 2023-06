Kroatien schickt verletzten Gvardiol heim - und nominiert Stürmer nach

Weil seine altbekannte Verletzung ihn hindert, verpasst Leipzigs Verteidiger Josko Gvardiol die Nations-League-Endrunde mit Kroatien. Dafür rückt ein anderer Bundesliga-Profi nach.

Schon in der Endphase der Bundesliga- und DFB-Pokal-Saison hatte Josko Gvardiol an Adduktoren- und Leistenproblemen laboriert. Am 34. Spieltag fehlte der Innenverteidiger im Spiel gegen Schalke, zuvor waren es - untypisch für Spieler seiner Position - drei Teileinsätze gewesen. Im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt war er wegen einer Rotsperre ohnehin nicht spielberechtigt.

Trotz der Verletzungsgeschichte hatte der kroatische Verband seinen wichtigen Verteidiger für die Nations-League-Enrunde angefordert. Doch am Samstagabend folgte das Einsehen: Trotz "intensiver Behandlung" könne Gvardiol nicht beim Final Four dabei sein, teilten die Kroaten mit. Im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft das Team in Rotterdam auf die Niederlande.

Nachnominiert hat Trainer Zlatko Dalic nicht etwa einen anderen Abwehrmann, sondern einen Mittelstürmer: Dion Drena Beljo spielt seit Januar dieses Jahres für den FC Augsburg und kam bisher nur für die U-21-Nationalmannschaft seines Landes zum Einsatz.